Ana Birchall a discutat cu ministrul de Externe al Japoniei despre extinderea cooperării economice

Viceprim-ministrul Ana Birchall, aflată în vizită în Statele Unite ale Americii, a discutat cu ministrul de Externe al Japoniei, Taro Kono, despre aprofundarea schimburilor politico-diplomatice dintre cele două ţări şi extinderea cooperării economice.



Întrevederea celor doi oficiali a avut loc miercuri, la New York, în marja vizitei de lucru pe care Ana Birchall o întreprinde în SUA, se arată într-un comunicat de presă publicat pe site-ul vicepremierului român.



Conform sursei citate, pe agenda discuţiilor s-au aflat teme relevante din perspectiva relaţiei strategice dintre România şi Japonia, precum aprofundarea schimburilor politico-diplomatice, extinderea cooperării economice, inclusiv prin încurajarea investiţiilor japoneze în România, continuarea dialogului pe teme de securitate.



"Am subliniat că relaţia strategică dintre România şi Japonia este deosebit de importantă, îndeosebi din perspectiva dezvoltării dimensiunii economice, mai ales că Japonia este cel mai mare investitor asiatic în România, interesul companiilor nipone pentru ţara noastră fiind în continuare pe un trend ascendent. Contăm pe dezvoltarea substanţială a relaţiilor româno-japoneze şi în anii următori", a declarat Ana Bichall.



Totodată, vicepremierul român a subliniat că, în contextul Brexit, pot fi valorificate o serie de oportunităţi economice care să se traducă printr-o creştere a investiţiilor Japoniei în ţara noastră.



"Am fost onoraţi să primim vizita prim-ministrului Shinzo Abe în România, din luna ianuarie, şi suntem hotărâţi să ducem la îndeplinire proiectele convenite în cadrul dialogului politic de la Bucureşti", a mai spus Ana Birchall în cadrul întrevederii cu ministrul de Externe japonez.



De asemenea, ea a subliniat că "România este interesată de continuarea dialogului cu Japonia pe dimensiunile de securitate şi apărare, precum şi de buna cooperare, atât în format bilateral, cât şi în format multilateral, în cadrul organizaţiilor internaţionale". AGERPRES