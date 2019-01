ANAF a luat hârtie cât să acopere 1.000 de terenuri de fotbal

ANAF a cumpărat numai pentru oficiile sale din Bucureşti suficientă hârtie pentru a acoperi 1.000 de terenuri de fotbal, lungimea totală a colilor de care are nevoie Fiscul din Capitală apropiindu-se de 30.000 de kilometri, adică mai mult decât lungimea autostrăzilor din Germania, Spania şi România la un loc. Uriaşa cantitate de hârtie a fost achiziţionată cu 2,1 milioane de lei de la Dolex Com SRL, firma unui fost senator PDL, abonată la banii statului şi singura care a depus oferte pentru achiziţia ANAF. În plus, Fiscul bucureştean mai cheltuie încă 18 milioane de lei pentru servicii poştale de corespondenţă, care vor fi prestate de Poşta Română. Una peste alta, doar hârţogăraia din Bucureşti costă ANAF peste 20 de milioane de lei.

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice (DGRFP) Bucureşti a încheiat în octombrie 2018 un acord cadru valabil 24 de luni pentru achiziţia de hârtie xerografică format A4 şi A3, în care s-au făcut deja şase plăţi, ultima pe 19 decembrie 2018. În tranşele achitate pe 8 octombrie (două în aceeaşi zi), 19 octombrie, 2 noiembrie, 5 decembrie şi 19 decembrie ANAF a plătit peste 2.181.105,5 lei, fără TVA, depăşind astfel după numai trei luni estimarea maximă iniţială a achiziţiei care trebuia să se întindă pe 24 de luni, care era de 1.993.900 lei. Beneficiara acordului este singura firmă care a trimis oferte către ANAF, Dolex Com SRL din Râmnicu Vâlcea.

Coli cât autostrăzile din Germania, Spania şi România la un loc

Potrivit documentaţiei de atribuire, cantitatea maximă de hârtie pe care ANAF urmează să o primească este de 175.700 de topuri de hârtie, din care 170.600 topuri format A4 şi 5.100 de topuri cu hârtie format A3. Cantitatea este absolut impresionantă., chiar şi pentru un oraş de mărimea Bucureştiului. Ţinând cont de faptul că un top de hârtie are 500 de coli, iar mărimea unei coli A4 este de 210x297 mm, ne putem face o idee despre câte hârtie a putut cumpăra ANAF doar pentru Bucureşti prin câteva comparaţii interesante. Puse cap la cap, cele 87.850.000 de coli luate de Fisc înseamnă 29.283 de kilometri. Este aproape lungimea totală a drumurilor de ţară din România (30.000 km) sau toate autostrăzile luate la un loc din Germania (12.845 km), Spania (16.204 km) şi, cu voia dumneavoastră, România (805 km).

Hârtia din cele 175.700 de topuri cumpărate de ANAF s-ar desfăşura pe 547 de hectare de teren, cât o fermă agricolă prosperă şi ar putea acoperi nu mai puţin de 1.000 de terenuri de fotbal.

De asemenea, dacă hârtia cumpărată de ANAF ar fi împărţită locuitorilor din Capitală, fiecare din cei două milioane de bucureşteni ar primi câte 44 de coli A4, suficiente pentru a completa formularele, cererile, declaraţiile şi tot ce mai cere ANAF pentru privilegiul de a te enerva stând la cozi timp de mai mulţi ani. În fine, dacă Fiscul ar împărţi hârtia cumpărată doar pentru Bucureşti tuturor locuitorilor României, fiecare din noi am avea câte 4 coli A4. Ies de aici un cornet pentru coji de seminţe şi un coif dacă te doare capul de la câtă hârţogărie plimbă ANAF prin Capitală în era vitezei şi a serviciilor digitale.

Aproape 1.000 de contracte cu statul

Dolex Com SRL este deţinută de fostul senator PDL de Vâlcea Dorel Jurcan, iar firma acestuia se bucură de un succes nebun la contractele cu statul. Fie că vorbim de rechizite şcolare, obiecte de papetărie sau hârtie de copiator, Dolex Com SRL a ştiut mereu să se orienteze, astfel încât pe lista clienţilor săi se află majoritatea inspectoratelor şcolare din ţară, primării, ministere, companii şi instituţii de stat. Firma fostului lider PDL a raportat pentru anul 2017 afaceri de 10,1 milioane de lei şi un profit net de 455.000 lei, cu 15 angajaţi, dar şi datorii de 11,5 milioane de lei.

18,2 milioane de euro este valoarea celor aproape 1.000 de contracte primite de Dolex Com SRL de la stat

Dolex Com SRL înregistrează însă profit neîntrerupt, din 2007 până în prezent, acesta fiind şi anul în care, coincidenţă, intră în afaceri cu statul. Potrivit datelor SEAP, firma fostului senator a primit în acest timp peste 920 de contracte publice, din care puţin peste 70 au fost în urma unor licitaţii sau cereri de oferte, restul reprezentând cumpărări directe.

Un euro pe fiecare plic trimis

În paralel, ANAF a cumpărat şi servicii poştale de distribuţie a corespondenţei, pe baza unui acord încheiat tot în octombrie 2018, valabil 24 de luni, pentru care a făcut deja trei plăţi în valoare totală de 18.070.443,57 lei, fără TVA. Şi în acest caz ANAF a depăşit deja estimarea maximă a achiziţiei, care era de 17.804.724,25 lei, fără TVA. Banii au ajuns în acest caz la Compania Naţională Poşta Română SA, care ar urma să presteze prin acest acord peste 5,1 milioane de trimiteri. Altfel spus, doar hârţogăraia din Bucureşti costă ANAF în era digitalizării peste 20 de milioane de lei, fără TVA, echivalentul a circa 5,3 milioane de euro. Un calcul simplu arată că fiecare plic trimis contribuabilului bucureştean costă ANAF-ul un euro.