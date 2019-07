Angajaţii CNAIR cer salarii mai mari

Angajaţii din cadrul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), reprezentaţi de Sindicatul Drumarilor „Elie Radu”, au protestat, ieri, în faţa sediului Ministerului Transporturilor, solicitând salarii mai mari. Ei sunt nemulţumiţi că nu au demarat negocierile pentru încheierea Contractul Colectiv de Muncă, dar şi de faptul că bugetul pe acest an al companiei nu are prevăzute fonduri pentru creşteri salariale. „În condiţiile în care bugetul CNAIR nu are prevăzute niciun fel de creşteri salariale, Sindicatul este pus în situaţia de a nu putea negocia un contract colectiv de muncă, ceea ce va duce la mişcări de protest (pichetări sedii ministere şi CNAIR şi, în final, conflict colectiv de muncă). Pentru o mai bună informare a opiniei publice este important de menţionat faptul că la nivel de Direcţii Regionale de Drumuri şi Poduri 1-7 (personal muncitor + TESA din teritoriu) salariul de bază mediu brut este de 3.849 de lei, iar la nivel CNAIR Central salariul de baza mediu brut este de 7.114 lei”, se menţionează în comunicatul Sindicatului Drumarilor. Protestul nu a dus la detensionarea situaţiei, conducerea companiei susţinând că nu are fonduri necesare pentru majorarea salariilor.

Ministrul Răzvan Cuc le-a zis spus protestatarilor că va face o evaluare a personalului TESA, având în vedere că aceştia reprezintă peste jumătate din angajații CNAIR.