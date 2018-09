ANRE vrea să încurajeze schimbarea furnizorului de energie electrică

Dan Marinescu/Intact Images ARHIVA ARHIVA





Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie (ANRE) va încuraja, prin campaniile pe care le va duce, schimbarea furnizorilor de energie de către clienţi, a afirmat marţi Claudiu Dumbrăveanu, director în Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie (ANRE), la o conferinţă în cadrul Târgului Naţional de Energie.



"Noi am încurajat, vom încuraja şi acum legea ne şi permite, prin unele modificări făcute anul acesta, să popularizăm şi să încurajăm atitudinile clienţilor de schimbare a furnizorilor. În opinia noastră, serviciul universal, aşa cum este el definit pe partea de energie electrică, ar trebui să fie un drept al clienţilor la care aceştia să poată apela oricând au nevoie, dar totodată ar trebui să nu fie unicul serviciu pe care ei şi-l permit, ci să fie un serviciu de ultimă instanţă şi noi vom încuraja prin campaniile pe care le vom duce schimbarea furnizorilor", a spus Claudiu Dumbrăveanu.



Acesta a menţionat că a citit studiul de piaţă potrivit căruia mai mult de jumătate dintre români au în plan să-şi schimbe furnizorul de energie în următoarele şase luni, în timp ce doar 25% dintre cei care au contracte de furnizare de energie electrică se consideră suficient de bine informaţi în această privinţă.



"Având izvor şi în Legea 167 din acest an, care a dat Autorităţii obligaţia de a informa clienţii finali şi de a organiza acţiuni pentru conştientizarea şi informarea clienţilor, noi am preluat modelul de la gaze şi, aşa cum v-am spus, încercăm să abordăm unitar atitudinea noastră faţă de reglementare şi am considerat că obligativitatea aprobată la gaze naturale, de a introduce date în comparator de către furnizorii de gaze naturale, ar trebui impusă şi pe parte de energie electrică. Drept urmare noi am lansat în dezbatere publică un proiect de ordin privind obligativitatea furnizorilor de a introduce date în comparatorul de energie electrică", a declarat Claudiu Dumbrăveanu.



Potrivit reprezentantului instituţiei, concomitent cu această acţiune, ANRE a avut o acţiune destul de intensă şi de complexă de modificare a comparatorului. În urma unor observaţii venite din piaţă, Autoritatea a lucrat la perfecţionarea şi eliminarea unor distorsiuni.



"Am finalizat noul model de comparator de preţuri. El, la ora actuală, se găseşte pe site-ul ANRE şi este în perioada de testare şi în acesată perioadă noi ne aşteptăm ca să primim sugestii, critici, comentarii pentru a elimina eventuale inadvertenţe, dacă mai sunt, după care vom lansa varianta finală. Noi considerăm că de data aceasta comparatorul acoperă mai multe segmente ale activităţii furnzorilor şi alte servicii oferite, discounturi oferire, perioada de contractare, tipul de factură pe care îl oferă, tipul de preţ pe care îl oferă, fix sau variabil, şi aşa mai departe", a mai spus Claudiu Dumbrăveanu.



După ce comparatorul va fi perfecţionat, va fi finalizat ordinul privind obligativitatea completării acestuia.



AFEER organizează, în perioada 18-20 septembrie, cea de-a doua ediţie a Târgului Naţional de Energie, un demers al furnizorilor pentru o corectă informare a consumatorilor, sub deviza "Fii informat! Alege ce ţi se potriveşte!'. AGERPRES