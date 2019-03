Anton: Vom elimina contribuţia de 2% pentru producătorii de energie pe cărbune

Contribuţia de 2% pentru producătorii de energie pe bază de cărbune va fi eliminată, în acest sens existând avizul Consiliului Concurenţei, a declarat, marţi, ministrul Energiei, Anton Anton, într-o conferinţă pe teme energetice.



"(Contribuţia de - n.r.) 2% se scoate pentru cărbune, preţul gazelor rămâne acelaşi", a spus Anton, întrebat ce prevederi din sectorul energetic din OUG 114/2018 vor fi modificate.



El a adăugat că există un aviz al Consiliului Concurenţei în acest sens.



"Avem aviz de la Consiliul Concurenţei. Pe lângă excepţia pe care am avut-o până acum, adică producătorii de energie termică pentru populaţie, am introdus şi producătorii de energie electrică pe cărbune", a mai spus Anton.



Producătorii de energie pe cărbune sunt Complexul Energetic Oltenia şi Complexul Energetic Hunedoara, ambele deţinute de stat prin Ministerul Energiei.



Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a anunţat că joi va fi aprobată în Guvern o ordonanţă de urgenţă pentru modificarea OUG 114/2018.



Anterior, în aceeaşi conferinţă, cei doi miniştri s-au contrazis în ceea ce priveşte modificările care vor fi aduse la OUG 114.



Anton a fost întrebat de moderatorul conferinţei, înainte de venirea lui Teodorovici, ce se va modifica pe partea de energie din OUG 114.



"Cred că asta era întrebarea pentru Teodorovici. OUG încearcă să limiteze pentru doi ani o creştere nejustificată şi neaşteptată a preţurilor la energia electrică şi gaze, asta face OUG 114. Din acest punct de vedere nu ne aşteptăm să facem nicio modificare, este scopul pentru care am făcut ordonanţa, cu băncile nu e problema mea", a spus Anton.



Între timp, la conferinţă a apărut şi Teodorovici, care a fost întrebat acelaşi lucru.



"Joi, în şedinţa de Guvern, va fi un proiect de modificare a OUG 114. Pentru partea de energie, aseară am primit propuneri de modificare din partea Ministerului Energiei", a spus Teodorovici.



Jurnaliştii i-au atras atenţia lui Teodorovici că, în lipsa sa, Anton a anunţat deja că nu vor fi schimbări pe partea de energie, însă ministrul Finanţelor i s-a adresat omologului de la Energie: "Vă rog să le spuneţi ce mi-aţi trimis aseară şi dacă ce mi-aţi trimis are acordul partenerilor" şi a întors microfonul spre Anton, care nu a dat niciun răspuns.



"Să nu-l lăsaţi să plece pe domnul ministru Anton până nu vă explică", a insistat Teodorovici. AGERPRES