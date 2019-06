Armata răsplăteşte eşecul cu un milion de euro din bani publici

Clubul Sportiv al Armatei (CS) Steaua şi-a asigurat pentru al doilea an consecutiv cel mai scump loc în Liga 4: peste 500.000 de euro. CSA a ratat din nou promovarea în Liga 3, deşi beneficiază de un buget uriaş până şi pentru o echipă din eşalonul secund al fotbalului românesc. Formaţiunea Ministerului Apărării Naţionale (MApN) a avut la dispoziţie cel puţin 500.000 de euro pe an, ceea ce înseamnă că Armata a cheltuit un milion de euro pentru a ţine o echipă de fotbal în Divizia D. MApN nu a făcut niciodată publică suma exactă pe care o alocă din bugetul de stat către CSA Steaua, cu atât mai puţin pentru echipa de fotbal. Din informaţiile strecurate la modul general în bugetul ministerului rezultă însă că alocarea este mai mare pe an ce trece, iar în 2019 a depăşit 20 de milioane de euro.

CSA Steaua a reuşit contra-performanţa de a rata pentru al doilea an la rând calificarea în Liga 3, deşi a avut la dispoziţie un buget uriaş, de peste 500.000 de euro, bani provenind în cea mai mare de la bugetul de stat. Informaţiile exacte sunt greu de obţinut, întrucât MApN este deosebit de secretos cu privire la banii alocaţi CSA Steaua. Ultima dată când Armata arăta explicit cât repartizează clubului a fost în anul 2007, când CSA a beneficiat de un buget de 7.915.000 de lei.

78 de milioane de euro este bugetul alocat Stelei de MApN în ultimii cinci ani

Ulterior, sumele alocate clubului au intrat la capitolul de cheltuieli „Cultură, recreere şi religie”, dar putem deduce că cea mai mare parte revin sportului, coroborat cu rarele ieşiri oficiale ale MApN cu privire la bugetul CSA. Pentru 2019, suma alocată capitolului menţionat este de 93.980.000 lei, adică peste 20.000.000 de euro. Mai mult decât în 2018, când avea 89.109.000 lei alocaţi sau faţă de 2017, când a primit 78.882.000 lei, aproape dublu faţă de 2016, când CSA Steaua avea 56.981.000 lei şi triplu comparativ cu 2015, an în care beneficia de 33.449.000 lei. Una peste alta, Steaua a primit numai în ultimii cinci ani 352.401.000 lei din bani publici.

Peste un milion de euro pentru a ţine echipa în Divizia D

În martie 2019, ministrul Apărării Gabriel Leş spunea că cele 20 de milioane de euro alocate Stelei în 2018 au fost împărţite la cele 42 de secţii sportive ale CSA, ceea ce înseamnă că fiecare secţie a avut în medie 500.000 de euro. Dar echipa de fotbal beneficiază de cei mai mulţi bani din tot clubul, a completat ministrul, ceea ce înseamnă că bugetul acesteia pleacă de la jumătate de milion de euro pe an în sus. Declaraţiile lui Leş l-au contrazis flagrant pe fostul comandant al CSA Steaua, Cristian Petrea, care spunea în august 2018 că echipa de fotbal avea anul trecut un buget de doar 150.000 de euro, după ce, cu o lună mai devreme, vorbea despre o sumă de 300.000 de euro.

„Jurnalul” a vrut să obţină şi un punct de vedere din partea CSA Steaua. Persoana care a răspuns la numărul de fix de la Relaţii Publice nu a găsit însă pe nimeni în tot clubul care să ne răspundă la solicitări

Potrivit altor surse, alocările bugetare ar fi fost de 400.000 de euro pe an. Dacă luăm în calcul însă cea mai înaltă autoritate în MApN, rezultă că Armata a cheltuit cel puţin un milion de euro pentru a ţine o echipă de fotbal în Divizia D. O situaţie ruşinoasă din punct de vedere fotbalistic şi scandaloasă în perspectivă financiară, din moment ce Academica Clinceni a promovat anul acesta din Liga 2 în Liga 1 cu un buget de 450.000 de euro.

Lăcătuş şi-a dat demisia

Marius Lăcătuş şi-a dat luni demisia din funcţia de antrenor al CSA Steaua, după ce a ratat doi ani la rând promovarea în Liga 3. Comandantul Bixi- Pompiliu Mocanu a spus că încă se gândeşte dacă acceptă această demisie, aşteptând un raport de activitate din partea acestuia şi o analiză în consiliul de conducere al CSA Steaua. O analiză care trebuie să fie foarte greu de făcut, pe marginea „performanţei” unei echipe care a ratat doi ani consecutivi accederea în eşalonul trei al fotbalului românesc, deşi a avut un buget anual de peste jumătate de milion de euro.

Ce putea face Armata cu un milion de euro

Un milion de euro cheltuiţi pentru menţinerea unei echipe de fotbal în Liga 4 puteau aduce Armatei şi alte satisfacţii, măcar materiale dacă despre cele sportive nu se poate vorbi. Cu această sumă, MApN putea cumpăra, de exemplu, 18.400 de perechi de bocanci militari. Un milion de euro erau mai mulţi decât suficienţi pentru cumpărarea a 10 camioane militare 6x6 fabricate la fabrica Roman de la Braşov sau a 4 platforme auto militare multifuncţionale.