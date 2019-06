Arme: bulgarii ne bat, Djibouti ne salvează

Exporturile de armament ale României s-au prăbuşit cu aproape 50% în primul trimestru al anului 2019 faţă de aceeaşi perioadă din 2018, coborând până la 25 milioane de euro, de la 41 milioane de euro. Mai mult, valoarea exporturilor militare româneşti a fost semnificativ mai mică în 2018 faţă de 2017, cu un total de 194 milioane de euro, în scădere de la 199 milioane euro. Prăbuşirea exporturilor de armament pare de neînţeles, în condiţiile în care sursele pieţei prognozau recorduri istorice pentru România, într-o lume cu o nevoie insaţiabilă de arme.

România a exportat în primul trimestru din 2019 armament în valoare totală de 25.530.276 de euro, arată Departamentul pentru Controlul Exporturilor- ANCEX, din cadrul Ministerul Afacerilor Externe. Avem de-a face cu o prăbuşire a exporturilor cu aproape 50%, în condiţiile în care valoarea vânzărilor externe din primul trimestru al anului a fost de 40.927.890 de euro.

330 de euro este valoarea exporturilor de armament realizate de România către Lituania, în primul trimestru din 2019. Balticii au plătit această sumă pentru lunete de armă de vânătoare.

Cei mai importanţi clienţi în primele trei luni din 2019 au fost Bulgaria şi Elveţia- care au cumpărat cartuşe şi explozive, respectiv lansatoare de grenade fumigene, cartuşe şi echipamente în valoare de câte 3,5 milioane de euro, Djibouti - care ne-a plătit 4,1 milioane de euro pentru reparaţia a patru elicoptere de supraveghere, SUA- către care am exportat puşti semiautomate cu lunetă, pistoale, aruncătoare de grenade etc în valoare de 4,6 milioane de euro şi Israel - unde am vândut ţevi de arme, subansamble, componente etc de 6,6 milioane de euro.

Afaceri în scădere

Cifrele revizuite de ANCEX arată că România a exportat în 2018 armament în valoare totală de 194.966.957 de euro. Asta deşi prognozele de la finele anului trecut dădeau ca sigură depăşirea pragului de 200 de milioane de euro, un record istoric pentru România. Suma este mai mică decât în 2017, când valoarea exporturilor de armament a fost de 199.244.712 euro. Cei mai importanţi clienţi din 2018 au fost SUA (72.318.157 de euro), Bulgaria (27.761.630 euro), Israel (22.435.229 euro), Arabia Saudită (7.836.980 euro) şi Elveţia (6.246.180 euro).

Bulgarii, de cinci ori mai puternici

Cu exporturi anuale de nici 200 de milioane de euro, România este un jucător mic pe piaţa armamentului. Vecinii noştri bulgari sunt al doilea mare client după SUA, dar ne sunt mult superior ca vânzări. Cu vânzări la extern de peste un miliard de euro, ceea ce îi aduce 2% din PIB, Bulgaria este cel mai mare exportator de armament din Europa de Est.

Producţia românească de armament se realizează prin cele 15 fabrici din cadrul Romarm, structură a Ministerului Economiei. Exporturile sunt completate de cele realizate de Romtehnica, structură din cadrul Ministerului Apărării Naţionale.

Chiar şi aşa, Bulgaria nu se află în top 25 al celor mai mari exportatori de arme din lume. Clasamentul este dominat autoritar de SUA, urmate Rusia, Franţa, Germania şi China. Top 10 este completat de Marea Britanie, Spania, Israel, Italia şi Olanda. Locul 25 revine Portugaliei, care a înregistrat o creştere a exportului de armament de 457% după ce a semnat contractul pentru livrarea celor 12 avioane F-16 către România.

Parteneriat cu Beretta

Uzina Mecanică Plopeni SA (deţinută de Ministerul Economiei) a semnat luna aceasta un memorandum cu Beretta, prin intermediul căruia italienii vor produce în România arme moderne de asalt. Cele două părţi vor înfiinţa o societate de tip joint- venture, în care uzina de la Plopeni deţine 80%, iar Beretta Spa restul de 20%. Italienii vor investi în primă instanţă 6,5 milioane de euro pentru modernizarea şi dotarea uzinei, urmând ca statul român să primească un pistol de 9 mm la fiecare armă de asalt cumpărată. Armele moderne pe care Beretta va începe să le producă peste aproximativ şase luni la Plopeni vor intra în dotarea Armatei, dar vor contribui şi la îmbunătăţirea cifrelor de export.