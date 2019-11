Autostrada Lugoj-Deva: Bode vrea să deschidă traficului tronsonul Sibiu-Nădlac deși experții susțin contrariul

Lotul 3 al Autostrăzii Lugoj-Deva ar putea fi deschis traficului în acest an, cu restricţii de viteză şi tonaj, după repoziţionarea aparatelor de reazem la podul peste Mureş, a declarat ministrul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, Lucian Bode, după preluarea mandatului.



"Românii aşteaptă de la noi să livrăm şi aşteaptă să dăm în trafic autostrăzi, nu poveşti. Am urmărit în cei trei ani cum de la 350 de kilometri de autostradă, cât şi-a asumat guvernarea PSD la început de mandat, la 180 de kilometri de autostradă asumaţi de Rovana Plumb în 2019, la început de an, sigur când avea în execuţie şantiere pe 118 kilometri, am urmărit exact cum au evoluat obiectivele majore de autostradă. Astăzi când vorbim, până la sfârşitul anului putem lua în discuţie tronsonul de autostradă Lugoj-Deva lotul 3, care, dacă îmi permiteţi, se prezintă în următorul stadiu, vorbesc de cei 21 de kilometri: s-a depus un raport de expertiză pe componenta de drum, iar recomandarea din partea expertului este să se dea în trafic cei 21,1 kilometri de autostradă cu restricţii de viteză şi de tonaj. În acest moment se derulează procedurile pentru expertiza pe poduri, respectiv consolidări şi în această perioadă se lucrează la podul peste Mureş pentru repoziţionarea aparatelor de reazem. Este un contract în derulare de aproximativ 70.000 de euro. Termenul de finalizare- două săptămâni în condiţii normale şi înţeleg de la CNAIR că au şi contract pentru deszăpezire pe acest tronson", a precizat ministrul.



Potrivit acestuia, până la sfârşitul anului 2019, românii ar putea circula, cu restricţii de viteză, de la Sibiu la Nădlac pe autostradă.



"În condiţiile în care nu apar şi alte elemente surpriză, finalizăm expertiza, finalizăm lucrările la pod, la podul peste râul Mureş, şi pe acest an, să vă răspund clar, autostrada Lugoj-Deva lotul 3 ar putea fi dată în trafic în aceste condiţii. Astfel, românii ar putea circula, cu restricţii de viteză într-adevăr - şi aici putem discuta de ce suntem în situaţia asta - de la Sibiu la Nădlac pe autostradă. 21,1 kilometri în aceste condiţii pentru anul 2019", a dat asigurări Lucian Bode, întrebat de jurnalişti câţi kilometri de autostradă îşi asumă până la sfârşitul anului.



În ceea ce priveşte anul viitor, Lucian Bode a menţionat că sunt câteva tronsoane de autostradă care ar putea fi date în trafic, însă a repetat că vrea să ia contractele "la mână" şi să verifice stadiile fizice şi financiare pentru fiecare în parte.



"Pentru anul viitor, sunt câteva tronsoane de autostradă aflate în diverse stadii şi în condiţiile în care nu mai găsesc bombe gen Comarnic, gen Lugoj-Deva lotul 3, unde, iată, 98% stadiu fizic şi nu putem să-l dăm în trafic... Sunt în execuţie tronsoane de autostradă şi vă dau exemple: de pe autostrada Transilvania-Biharia-Borş cei 5,3 kilometri - sunt şanse foarte mari să poată fi daţi în trafic, dar sigur acolo se lucrează foarte bine şi vom face o evaluare, dar anul viitor acest tronson poate fi dat în trafic, pe Sebeş-Turda lotul 1 avem stadiul fizic 78% - ar fi speranţe să înaintăm până la sfârşitul anului, pe Ogra-Câmpia Turzii, pe lotul 2 Iernut-Cheţani 80% stadiu fizic. Sigur, pe fiecare avem probleme: pe Sebeş-Turda pe lotul 1 avem probleme cu nodul Sebeş, cu nodul Alba Nord, pe Iernut-Cheţani se lucrează şi, sigur, se lucrează pe Râşnov-Cristian pe cei 6,3 kilometri. De asemenea, Varianta Ocolitoare a Bacăului, cei 17 kilometri, sunt şanse foarte mari să fie daţi în trafic, dar, repet, luăm contractele la mână, verificăm stadiul fizic, stadiul financiar, verificăm situaţia reală în care se găseşte fiecare proiect, stadiul exact şi vă comunicăm transparent, cu toată deschiderea, situaţia în care ne aflăm în fiecare moment'', a explicat Bode.



Referitor la autostrada Ploieşti-Braşov a reiterat că nu susţine varianta execuţiei în parteneriat public-privat şi doreşte să găsească finanţare adresându-se Comisiei Europene şi instituţiilor financiare internaţionale.



"Pentru autostrada Ploieşti-Braşov vreau să văd - înţeleg de la Comisia de Prognoză că au primit contractul - să văd ce conţine contractul şi noi, v-am spus foarte clar, ne vom adresa partenerilor europeni, Comisiei Europene, instituţiilor financiare internaţionale să găsim sprijin pentru a finanţa acest obiectiv major de infrastructură rutieră. Până când nu vedem cum închidem povestea cu acel PPP - pe care eu personal nu l-am susţinut niciodată şi nu-l susţin, întrucât statul român doar ar pierde dintr-un astfel de parteneriat public-privat, până când nu am o confirmare din partea organismelor internaţionale, partenerilor europeni, nu mă pot pronunţa pe acest subiect exact", a arătat ministrul Transporturilor.



Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc i-a atras atenţia succesorului său că, dacă podul de pe râul Mureş nu va fi remediat aşa cum trebuie, există un risc major pentru cei care vor circula pe lotul 3 al autostrăzii Lugoj-Deva.



"La Lugoj -Deva lotul 3, mare atenţie, un sfat le dau: să nu se grăbească doar de dragul populismului să îl dea în trafic. Acolo sunt câteva probleme la un pod. Dacă acel pod nu va fi remediat aşa cum trebuie, cum ne spune expertiza, există un risc major pentru participanţii la trafic. Deci, mai puţin cu vorba şi cu planificarea şi mai mult cu munca, ăsta este sfatul meu", i-a transmis Cuc lui Bode, după conferinţa care a precedat preluarea mandatului de ministru al Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor de către Lucian Bode.



La jumătatea lunii octombrie, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Sorin Scarlat, spunea că lotul 3 al autostrăzii Lugoj-Deva nu va fi deschis circulaţiei până când nu se vor rezolva problemele tehnice la podul peste râul Mureş.



"În urma realizării expertizei, s-a constatat că la podul peste râul Mureş aparatele de reazem au deplasări şi rotiri faţă de axul teoretic. Aceste elemente trebuie repoziţionate sau poate chiar înlocuite. Mai exact, un pod metalic reazemă pe nişte puncte. Acele puncte, concentratori de eforturi, trebuie să aibă anumiţi parametri tehnici. Există un element din cauciuc, se numeşte neopren armat, acel element de cauciuc din proiect trebuie să aibă anumite dimensiuni şi o anumită poziţionare faţă de structura de beton. Aceste elemente nu sunt la poziţia care trebuie. Din cauza traficului din şantier, aceste elemente s-au deplasat. Remedierea presupune ridicarea tablierului, care are 2.000 - 3.000 de tone, repoziţionarea acestor aparate de reazem şi o monitorizare săptămânală a comportării acestor aparate de reazem în timpul circulaţiei pentru că există riscul ca în timpul circulaţiei, din vibraţii, din şocuri aceste elemente să se deplaseze din nou. Această operaţiune trebuie făcută înainte de a deschide traficul pe acest lot. Deci, nu se va da în trafic până când nu se rezolvă cu podul de pe Mureş", a spus Scarlat, pe 18 octombrie, la o întâlnire cu jurnaliştii.



O altă problemă descoperită pe acest lot este rugozitatea, de aceea expertul a decis ca viteza maximă cu care să se circule pe acest lot după darea în circulaţie să fie de maxim 90 km/h. "Există şi o fisură în corpul autostrăzii, la km 56. Va trebui găsită o soluţie de consolidare. Aşteptăm de la expert să ne spună soluţia. Deschiderea traficului poate mări această fisură", a menţionat Sorin Scarlat.



Directorul general al CNAIR a precizat că încă nu poate da un termen pentru deschiderea traficului pe această autostradă.

"Până nu avem toate elementele puse în ordine nu aş avansa un termen de deschidere a acestui lot. Din punct de vedere al expertului tehnic, traficul se poate deschide în condiţii de restricţie a vitezei, maxim 90 km pe tot lotul, şi cu restricţii de tonaj până la 7,5 tone. Asta e din punct de vedere al expertului. Din punct de vedere contractual, mai avem nişte paşi de îndeplinit. Expertul ne spune din punct de vedere tehnic, inginereşte, care sunt condiţiile. Această expertiză are mai multe trepte. Mi-a spus clar: nu puteţi utiliza autostrada la parametrii la care a fost proiectată pe nicio porţiune din ea. Testele au relevat că sunt probleme".



Potrivit unui comunicat al CNAIR, de luna trecută, lucrările executate până în prezent pe autostrada Lugoj-Deva, lotul 3, km 56+220-77+361 nu permit deschiderea traficului în condiţii de confort şi siguranţă, aşa cum sunt stabilite prin reglementările tehnice în vigoare şi prin documentaţia de proiectare care a stat la baza executării lucrărilor.

CNAIR a solicitat expertului tehnic independent să realizeze şi să prezinte un raport preliminar care să cuprindă analiza investigaţiilor în teren şi măsurile de conservare şi punere în siguranţă a lucrărilor pentru lotul menţionat al autostrăzii Lugoj-Deva.

Prestatorului expertizei, Iptana SA, i s-au solicitat în mod deosebit concluziile privind lucrările proiectate şi executate, la nivel de performanţă, cu indicarea posibilităţii deschiderii traficului.

Reprezentanţii companiei de drumuri susţin că în această fază, concluziile preliminare arată că lucrările executate în acest stadiu, nefiind finalizate la parametrii proiectaţi şi prezentând numeroase defecte, degradări în evoluţie, nu permit deschiderea traficului în condiţii de confort şi siguranţă, aşa cum sunt stabilite prin reglementările tehnice în vigoare şi prin documentaţia de proiectare care a stat la baza executării lucrărilor.

Au fost necesare investigaţii suplimentare pentru stabilirea soluţiilor de remediere, în urma cărora, după remediere, să se poată deschide în prima fază circulaţia în regim de drum cu 4 benzi de circulaţie cu restricţii severe de tonaj şi viteză. Este vorba de autovehicule cu masa totală maximă autorizată mai mică de 7,5 tone; viteza maximă de 90 km/h; viteză maximă de 50 km/h când partea carosabilă este acoperita cu polei, gheaţă, mâzgă sau sunt ploi torenţiale; viteză maximă de 60 km/h în zona podului peste râul Mureş (km 68+500 - km 69+500), respectiv pe zona podurilor de pe autostrada de la nodul Ilia (poduri şi rampe între km 76+100 - km 77+000), cât şi la nodul Dobr (km 67+000 - km 67+500); semnalizarea corespunzătoare a sectorului de drum, inclusiv a pericolului prezenţei animalelor.





