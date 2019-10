Autostrada Transilvania: 15 ani de la începerea lucrărilor. 7 ani de când trebuia terminată

Anul acesta România a “sărbătorit” 15 ani de la începerea construcţiei Autostrăzii Transilvania (Braşov - Borş), cunoscută şi sub denumirea Autostrada Bechtel, şi şapte ani de la depăsirea termenului programat pentru finalizare ei. Din cei 415 km promişi iniţial (acum sunt 416 km), avem astăzi finalizaţi şi deschişi traficului doar 75. Deşi proiectul a avansat doar cu 5 km pe an, în schimb, costurile au crescut accelerat, de la 2,24 miliarde de euro iniţial, la 5,3 miliarde de euro în prezent.

Contractul a fost semnat iniţial cu firma americană Bechtel, în 2003, iar în 2013 acesta a fost rezilitat. Americanii lăsau în urmă doar 52 de kilometri de autostradă pentru care au primit 1,4 miliarde de euro. Până acum, din suma actualizată de circa 5,3 miliarde de euro, am cheltuit deja 3,3 miliarde de euro pentru construcţia celor 75 de kilometri finalizaţi. Între timp, pe la conducerea Ministerului Transporturilor s-au succedat 19 ministri.

Pe 150 km este linişte

În prezent, se lucrează pe 39 de kilometri, 155 de kilometri sunt în procedură de achiziție sau de elaborare a documentelor, iar pentru 145 de kilometri trebuie refăcute studiile de fezabilitate. Pe restul kilometrilor, adică 150, este o linişte totală. Nu se întâmplă nimic.

Nr. de km daţi în circulaţie



– Subsecţiunea 1C3: Ungheni – Ogra (10 km );

–Subsecţiunea 2A1 Ogra – Iernut (3 km);

–Secţiunea 2B Câmpia Turzii – Gilău (52 km);

– Subsecţiunea 3A1 Gilău – Nădăşelu ( 8 km);

Nr. de km în execuţie



–Subsecţiunea 2A2 Iernut – Cheţani (18 km);



– Subsecţiunea 2A3 Cheţani – Câmpia Turzii (16 km);

– Subsecţiunea 3C3 Biharia – Borş (7 km).

Nr. de km în procedură de achiziţie



– Subsecţiunea 1C2 Târgu Mureş – Ungheni şi drum de legătură (4,5 km);

–Subsecţiunea 3A2 Nădăşelu – Mihăieşti (17);

– Subsecţiunea 3B1 Topa Mică – Zimbor (13 km);

– Subsecţiunea 3B2 Zimbor – Poarta Sălajului (13 km);

–Subsecţiunea 3B5 Nuşfalău – Suplacu de Barcău (14 km);

– Subsecţiunea 3C1 Suplacu de Barcău – Chiribiş (26 km);

– Subsecţiunea 3C2 Chiribiş – Biharia (19 km).

Nr de km pregătiţi pentru licitaţii



– Subsecţiunea 3B3 Poarta Sălajului – Zalău (15 km);

– Subsecţiunea 3B4 Zalău – Nuşfalău (22 km).

Nr de km pentru care trebuie refăcute studiile de fezabilitate:



–Secţiunea 1A Braşov – Făgăraş (48 km);

– Secţiunea 1B Făgăraş – Sighişoara ( 52 km);

– Subsecţiunea 1C1 Sighişoara – Târgu Mureş ( 43 km).

În 2019 am putea adăuga 18 km

În primăvara acestui an, reprezentanţii CNAIR susţineau că până la sfârşitul anului vor fi deschişi traficului 38,87 km din Autostrada Transilvania. Erau luate în calcul loturile 2 şi 3 din secţiunea Ogra – Câmpia Turzii (33,52 km) şi subsecţiunea Biharia – Borş (5,35 km) din Secţiunea 3C: Suplacu de Barcău – Borş. Numai că realitatea din teren în contrazice. Pe lotul 3 (15,69 km) stadiul fizic de realizare al lucrărilor este de circa 28%, iar pe subsecţiunea Biharia – Borş de circa 23%, potrivit ultimei actualizări a stadiului lucrărilor afişat pe site-ul Companiei de Drumuri. Singurul care are şanse să fie deschis este lotul 2 (17,9 km) din secţiunea Ogra – Câmpia Turzii care are un stadiu fizic de realizare de peste 74%. Conform contractului semnat cu constructorul, lotul 2 ar fi trebuit finalizat în trimestrul 3 al acestui an, dar obţinerea cu întârziere a acordului de mediu, necesar obţinerii autorizaţiei de construire, au dus la întârzierea lucrărilor. Acelaşi motiv este invocat şi pentru explicarea întârzierilor de pe lotul 3, care are termen de finalizare luna decembrie a acestui an.

Miniştrii Transporturilor 2003-2019

Miron Mitrea

Gheorghe Dobre

Radu Berceanu

Ludovic Orban

Radu Berceanu

Anca Boagiu

Alexandru Nazare

Ovidiu Silaghi

Relu Fenechiu

Ramona Mănescu

Dan Şova

Ioan Rus

Iulian Matache

Dan Marian Costescu

Petru Sorin Buşe

Alexandru Răzvan Cuc

Felix Stroe

Lucian Şova

Alexandru Răzvan Cuc