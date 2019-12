Banca numărul 4 mondial, activă în România

Bank of China, a patra cea mai mare instituție bancară din lume, şi-a deschis ieri oficial operațiunile în România, printr-un eveniment de lansare a sucursalei de la București, care a avut loc la Palatul Parlamentului.

Lansarea vine cu ocazia împlinirii a 70 de ani de relații diplomatice între China și România.

Directorul general al sucursalei locale Bank of China urmează să fie bancherul Guo Lixin.

Banca a fost înfiinţată în 1912 de guvernul republican pentru a înlocui Banca Daqing, care funcţiona din 1905. Este cea mai veche bancă din China continentală care încă mai activează. De la înființare și până în 1942, a emis bancnote în numele Guvernului împreună cu băncile „Big Four” ale perioadei: Banca Agricultorilor din China, Banca Comunicațiilor și Banca Centrală a Republicii China. Sediul central se află în districtul Xicheng, Beijing.

Deschiderea către pieţele de capital

În iunie 2006, când societatea bancară era deţinută 100% de Guvernul Chinei, a lansat o ofertă publică iniţială. În prezent, acţiunile de tip free float (libere la vânzare pe pieţele de capital) reprezintă 26% din capitalul social.

În Forbes Global 2000 s-a clasat ca a 4-a cea mai mare companie din lume.

Este cea mai activă societate bancară chineză la nivel mondial cu sucursale pe fiecare continent. În afara Chinei continentale, funcționează, de asemenea, în 27 de țări și zone: Australia, Canada, Regatul Unit, Irlanda, Franța, Germania, Italia, Luxemburg, Rusia, Ungaria, Statele Unite, Panama, Brazilia, Japonia, Republica Coreea, Singapore, Taiwan, Filipine, Vietnam, Malaezia, Thailanda, Indonezia, Kazahstan, Bahrain, Zambia, Africa de Sud, Insulele Cayman.

Bank of China, cu active de 2.630 miliarde de dolari, conform datelor proprii, este depăşită, la nivel mondial, de numai trei bănci, toate din aceeaşi ţară: Industrial & Commercial Bank of China (3.620 miliarde de dolari), China Construction Bank Corp. (2.940 miliarde de dolari), Agricultural Bank of China (2.820 miliarde de dolari).