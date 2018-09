Plouă cu bani. Cine a încasat 100 de milioane pentru irigații

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare (ANIF) a demarat reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii din România, iar primele investiţii masive se fac în judeţele Vaslui, Brăila, Ialomiţa şi Călăraşi. Valoarea primului contract este uriaşă: peste 100 de milioane de lei, iar principalii beneficiari sunt, întâmplător sau nu, două personaje politice cu deosebită notorietate. Astfel, cei mai mulţi bani merg către firma fostului senator PMP Ion Toma, iar un sfert din valoarea contractului ajunge la o societate controlată, indirect, de Darius Vâlcov, strategul PSD.

ANIF a încheiat în luna august o serie de contracte privind „execuţia lucrărilor pentru obiectivele de investiţii aflate în administrarea ANIF, din cadrul Programului naţional de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigaţii din România- etapa I şi etapa II”, iar licitaţia a decurs neaşteptat de repede, procedura fiind iniţiată de ANIF în aprilie 2018. Pe 1 august a fost atribuit un prim contract, de 7.761.690,38 lei, pentru reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii din amenajarea Terasa Viziru- judeţul Brăila, către Electro - Alfa Internaţional SRL din Botoşani, iar a doua zi, pe 2 august, a fost semnat un contract de 38.022.270,82 lei pentru sistemul de irigaţii din amenajarea Terasa Ialomiţa Călmăţui, cu SCADT SA din Slatina.

Condamnat pentru şantaj

Pe 23 august ANIF încheia o înţelegere de 23.848.728,01 lei cu Aceti SRL din Slatina, pentru reabilitarea sistemului de irigaţii din judeţul Călăraşi, iar pe 27 august se semna o înţelegere privind sistemul de irigaţii din judeţul Vaslui cu Laurenţiu H SRL din Negreşti Oaş, în valoare de 34.849.446,62 lei.

104.482.135,83 de lei, fără TVA, este valoarea totală a contractelor oferite de ANIF

Două din cele patru firme angajate de ANIF au un istoric penal pronunţat. Laurenţiu Manuel Huja, patronul firmei Laurenţiu H SRL, a fost condamnat definitiv în octombrie 2016, de Curtea de Apel Mureş, la trei luni de închisoare cu suspendare pentru şantaj, după recunoaşterea vinovăţiei de către inculpat, într-un dosar DNA.

Senator abonat la contracte cu statul

SCADT SA, firma care a primit cea mai mare parte din contractul de 100 de milioane de lei oferit de ANIF, nu are probleme penale de notorietate, dar are ca patron un cunoscut politician oltean. Ion Toma a fost senator în trei mandate, în perioada 2004- 2016, interval în care s-a perindat prin trei partide, trecând de la PSD (de unde a fost exclus de Victor Ponta în 2011) la UNPR şi apoi la PMP. Cât a fost Ion Toma senator, firma SCADT SA a primit aproape 70 de contracte cu statul, în valoare totală de 50.000.000 de euro.

Vâlcov, Aceti şi poligraful

Cea mai spectaculoasă poveste o are însă Aceti SRL, care nu are în comun cu SCADT doar faptul că sunt din acelaşi oraş Slatina. Tudor Popa, director SCADT, ar fi socrul lui Gheorghe Aurel Cristian Nicolae Deaconu, asociatul majoritar al Aceti SRL. În plus, coordonatele Aceti duc spre fostul primar PDL, actualul strateg PSD Darius Vâlcov. Fosta firmă a Consiliului Local Slatina a fost privatizată în 2009, în mandatul de primar al lui Vâlcov, cu prejudicierea bugetului local. Un raport al Curţii de Conturi din 2014 menţiona „vânzarea neeconomicoasă a acţiunilor SC Aceti SA” după ce în licitaţia pentru privatizarea firmei oraşului s-a înscris şi Imobiliare Consloc SRL Slatina, deţinută tot de Consiliul Local, care nu avea astfel niciun interes real în preluarea Aceti, singura sa intenţie fiind scăderea preţului de achiziţie în favoarea câştigătorului licitaţiei, Rupiah SRL, „aspect care a condus la nerealizarea de venituri din vânzarea acţiunilor în sumă de 633.345,3 lei”.

Potrivit DNA, atât Aceti SRL, cât şi Rupiah SRL erau ale lui Darius Vâlcov, care a picat în 2015 testul poligraf, întrebat fiind dacă a controlat activităţile comerciale ale acestora

Rupiah SRL era controlată de Andrei Ovidiu Ramba, un apropiat al lui Darius Vâlcov, ce avea să devină însă unul din denunţătorii cheie ai politicianului, alături de milionarul Theodor Berna. Ulterior, Aceti SRL a fost preluată de Cristian Nicolae Deaconu şi firma acestuia Topnef Reciclare SRL, la care administrator este şi în prezent Carmen Andreea Cismaru, soţia lui Cristian Cismaru, administratorul public al Slatinei şi vărul lui Darius Vâlcov.