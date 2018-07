Bank of America: O noua criza mondiala bate la usa!

Actualele tendinte ale pietelor mondiale parca ar copia tabloul economiei globale de la sfarsitul anilor 1990, anuntand apropierea unei noi crize, similara turbulentelor din anii 1997-1998, cred analistii Bank of America.

Analizand tendintele constatate pe pietele mondiale, expertii americani prognozeaza o posibila repetare a evenimentelor din 1998, cand regiunea asiatica a fost marcata de o criza economica, Rusia intrand, la randul ei, in incapacitate de plata. In opinia analistilor, pietele in curs de dezvoltare se naruie sub presiunea unui dolar puternic, in timp ce actiunilor companiilor din domeniul inaltelor tehnologii urca fara incetare.

"Ritmul constant de crestere a economiei Statelor Unite, pietele in picaj ale tarilor in curs de dezolvare, evoluia obligatiunilor de stat, toate aceste elemente amintesc de ceea ce s-a intamplat in urma cu 20 de ani", a explicat Michael Hartnett, citat de agentia Bloomberg.

Perioada la care fac trimitere specialistii Bank of America a fost marcata de o intarire a dolarului care, in trei ani s-a apreciat cu 25%. In acelasi timp, pietele in curs de dezvoltare erau pe scadere. Acum, piata de obligatiuni din aceste tari se reduce, atingand cel mai mic nivel din momentul crizei financiare mondiale.