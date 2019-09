Barometru: Fără adoptarea noilor tehnologii, România riscă să rămână în urma țărilor din regiune

Într-o economie globală, în care noile tehnologii fac tot mai mult diferența, este absolut necesar ca România să treacă la noile modele economice, la roboți, digitalizare și automatizare. Fără investiții semnificative în tehnologie, vom rata a patra revoluție industrială, Industry 4.0, iar economia românească va pierde semnificativ la capitolul competitivitate, arată rezultatele unui sondaj în rândul investitorilor, realizat de Frames la comanda Academia Industrială.

Oamenii de afaceri și managerii chestionați de compania de consultanță Frames în cadrul Barometrului „Factory 4.0. Cum influențează noile tehnologii economia românească’’, realizat la începutul lunii septembrie, sunt conștienți de impactul tot mai mare pe care inovația și tehnologia îl au în economie.

92% dintre ei consideră că noile tehnologii (roboți, IoT, 5G, RPA, etc.) vor influența semnificativ economia românească.

Robotizarea se află în prim-plan, menționată de 80% dintre respondenți, urmată de RPA (folosirea software-ului și inteligenței artificiale pentru automatizarea proceselor) și IOT (Internet of Things – gadgeturile conectate la internet) (52%) și tehnologia 5G, menționată de 36% dintre respondenți.

,,Implementarea robotizării, automatizarea proceselor, optimizarea fluxurilor de producție cu ajutorul software-urilor dedicate și AI - sunt elemente care vor face tot mai mult diferența la capitolul competitivitate. Un bun exemplu îl constituie industria auto acolo unde marii jucători, focusați încă pe motoarele cu combustie internă, pe procesele clasice de producție, încep să piardă din relevanță în fața companiilor care lansează, cu succes, automobile electrice construite aproape integral de roboți. Economia românească, investitorii trebuie să se focuseze pe noile tehnologii, pentru a nu rata cursa globală pentru competitivitate’’, a declarat Marius Hărătău, manager Academia Industrială.

Întrebați care sunt domeniile din economie in care noua revoluție industrială își va găsi locul, 80% au indicat agricultura și IT, sectoare urmate de industria prelucrătoare, servicii și comerț.

„Dincolo de boom-ul din sectorul IT, agricultura este considerată ca având cel mai mare potențial de dezvoltare economică în România. Adoptarea inovației în acest sector este de natură să optimizeze fluxurile de producție și să scoată agricultura din zona meteo-sensibilă. De la semințe adaptate schimbărilor climatice la instalații de irigații inteligente, tractoare și semănători autonome și culturi monitorizate cu drone, multe dintre tehnologii au început, deja, să fie implementate.’’, afirmă Adrian Negrescu, managerul Frames.

Potrivit respondenților, implementarea noilor tehnologii reprezintă și o soluție pentru acoperirea necesarului forței de muncă.

„Peste 90 la sută dintre respondenți consideră că, în actualele condiții de criză de pe piața forței de muncă, automatizarea și robotizarea reprezintă o soluție optimă, menită să susțină dezvoltarea business-ului’’, arată datele barometrului Factory 4.0.

OAMENII, ÎN PRIM-PLAN

Automatizarea, robotizarea, software-ul, inteligența artificială nu își vor găsi un loc optim în economie până ce angajații români nu vor fi pregătiți pentru implementarea acestor soluții.

62,5% dintre respondenți au afirmat că, în prezent, angajații din România nu dispun de competențele digitale necesare proceselor de producție de tip Industry 4.0, bazate pe operarea platformelor software, decizii bazate pe analiza datelor, interacțiunea cu sistemele virtuale, etc.

Potrivit rezultatelor barometrului, cea mai mare nevoie de instruire este în domeniul planificării producției, menționată de 87,5% dintre intervievați, în sectorul eficienței energetice (85%), cel al mentenanței (75,2%), sectoare urmate de logistica producției (62,5%), financiar (57,6%), resurse umane (52%), calitate (37,5%), și achiziție și negocieri (25,2%).

87% dintre investitori afirmă că serviciile de consultanță în digitalizare pot reprezenta un sprijin pentru echipele manageriale în drumul companiei către fabrica digitală.

,,Fără angajați pregătiți, instruiți să ofere suportul necesar implementării noilor tehnologii, firmelor le va fi dificil să treacă la noul nivel de dezvoltare. Într-o economie în care forța de muncă bine calificată este tot mai rară, fidelizarea angajaților prin programele de perfecționare continuă trebuie să fie în prim-plan’’, arată concluziile barometrului.

ROMÂNII NU SE TEM DE ROBOȚI

Sondajul Factory 4.0 mai arată un lucru interesant. 63,6% dintre respondenți au declarat că nu se tem pentru locul de muncă chiar dacă, urmare a implementarii soluțiilor Industry 4.0, multe dintre business-uri vor înlocui forța de muncă clasică cu cea automatizată, realizată de roboți și programe de operare.

36,3% dintre respondenți se află în cealaltă tabără, a celor care cred că noile tehnologii vor duce la dispariția locurilor de muncă.

,,Răspunsurile arată un progres semnificativ în ceea ce privește percepția românilor legată de robotizare. Dacă, în trecut, teama de tehnologie era preponderentă, accesul la informație, noua realitate economică i-a făcut pe mulți să vadă schimbarea, să înțeleagă că dispariția unor locuri de muncă, urmare a implementării tehnologiei, determină înființarea altor joburi, chiar mai bine plătite’’, a declarat Marius Hărătău, manager Academia Industrială.

ROMÂNIA ARE O ȘANSĂ NESPERATĂ

Noua revoluție industrială surprinde economia românească într-un moment de răscruce. Chiar dacă, în statistici, se află pe un trend de creștere, dezechilibrele macro-economice tind să se accentueze.

,,Importăm prea mult, producem prea puțin, vindem încă prea multe resurse cu un nivel de prelucrare redus, deficitele se acumulează. De la agricultură la industria auto, de la siderurgie la construcții, economia românească întârzie, cu mici excepții, să adopte soluțiile de ultimă generație. Este o problemă de capital, în primul rând, finanțarea business-ului românesc fiind grevată de ratingurile scăzute, generate, în primul rând, de lipsa de predictibilitate. Cu un cadru fiscal optimizat și bine ancorat, cu un aparat administrativ care să susțină investițiile strategice, de viitor, și cu o politică de promovare eficientă, România are șanse semnificative să ardă etapele. Plecăm de la zero în multe domenii, costurile de implementare sunt mai reduse. România are, astfel, o șansă nesperată, să treacă la o economie inovativă, adaptată noilor realități. Un lucru este sigur. Fără adoptarea noilor tehnologii, România riscă să rămână în urma țărilor din regiune’’, a declarat Adrian Negrescu, managerul Frames.

Concluziile Barometrului vor fi analizate și dezbătute în cadrul evenimentului ,,Industry 4.0. Oameni, procese și tehnologii’’, organizat de Academia Industrială, care va avea loc pe 30 septembrie la Hotel Marriott din Capitală.

Barometrul ,, Factory 4.0. Cum influențează noile tehnologii economia românească’’ a fost realizat de Frames în perioada 2-15 septembrie 2019, prin chestionare online și telefonic, pe un eșantion de 180 de respondenți, oameni de afaceri, manageri și angajați cu funcții de răspundere din companii reprezentative din tot spectrul economic, de la comerț, servicii și industria prelucrătoare la construcții, IT și turism.