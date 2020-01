BCR lansează serviciul de Plăți Instant

antena3





Banca Comercială Română lansează serviciul de Plăţi Instant, care permite clienţilor să efectueze tranzacţii în mai puţin de zece secunde către băncile care au operaţionalizat acest serviciu, la orice oră, în orice zi a anului, potrivit unui comunicat al băncii.



Plăţile instant se pot face pentru transferurile cu o valoare de până la 50.000 de lei, iar serviciul este disponibil tuturor clienţilor persoane fizice pentru plăţi şi încasări, prin platforma digitală George. În cazul companiilor cu cont la BCR, serviciul este disponibil, pentru moment, numai pentru încasări.



"Cererea consumatorilor pentru plăţi în timp real, din contul personal către orice cont din Romania, este în creştere, iar infrastructura de plăţi instant ne permite să conectăm toate conturile bancare din ţară, în condiţiile în care toate băncile locale vor adera la acest serviciu. Credem în platforme deschise şi, prin această implementare, reuşim să punem la dispoziţia clienţilor un ecosistem complet de plăţi in George, care cuprinde toate posibilităţile de plăţii disponibile în piaţă (plăţi instant, plăţi utilităţi, plăţi către trezorerie, plăţi prin scanare QR code, plăţi internaţionale, plăţi SEPA, George Pay/NFC Android, Apple Pay - in app provisioning)", a declarat Marian Ignat, Director Executiv Digital Banking BCR.



Serviciul Plăţi Instant a fost dezvoltat de TRANSFOND, administratorul şi operatorul Casei de Compensare Automată a plăţilor interbancare, în colaborare cu Asociaţia Română a Băncilor şi Banca Naţională a României. Plăţile Instant reprezintă cea mai rapidă opţiune de a transfera sumele de bani în siguranţă. Acestea sunt procesate de către TRANSFOND, iar decontarea este finalizată de către Banca Naţională a României.



BCR a aderat la serviciul de Plăţi Instant oferit de TransFond, cu sprijinul Allevo, care a furnizat soluţia de conectare FinTP-Instant. FinTP-Instant este o funcţionalitate a aplicaţiei FinTP, aplicaţie distribuită în regim open source.



Pentru plăţile individuale, comisioanele percepute sunt: 0 lei pentru deţinătorii contului George; 1 leu pentru deţinătorii de pachete TotalCont, One şi Erste Private Banking; 4 lei pentru clienţii care au conturi ClasiCont, Youth şi Comod. Pentru sumele care intră în conturile clienţilor BCR în urma transferurilor interbancare realizate cu ajutorul Plăţilor Instant, comisionul este zero pentru încasările individuale, în timp ce clienţii corporate şi IMM plătesc un comision de 4 lei, similar celui valabil pentru încasările standard.

AGERPRES