Beijing Automobile vrea să devină acționarul principal al Daimler AG

Grupul de stat BAIC, principalul partener al Daimler în societatea mixtă din China, a demarat un plan ce vizează dublarea participaţiei sale deţinute la producătorul german de maşini de lux, după ce, în iulie, a achiziţionat 5% din Daimler, au declarat surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul.



Beijing Automobile Group Co Ltd (BAIC) a început să cumpere acţiuni de pe piaţa liberă. Dacă va ajunge la 10%, BAIC şi-ar putea asigura un loc în Consiliul de supervizare al Daimler, susţin sursele.



În prezent, BAIC este al treilea mare acţionar al Daimler, dar dacă ajunge la o participaţie de 10% va fi cel mai mare acţionar, depăşind rivalul chinez Zhejiang Geely Holding Group, care deţine 9,69% din producătorul german şi vrea să-şi extindă parteneriatul cu Daimler în China.



HSBC, care s-a ocupat anterior de achiziţionarea participaţiei de 5% pe care o deţine în prezent BAIC la Daimler, va ajuta firma cu sediul în Beijing să realizeze noua investiţie.

BAIC este de ani de zile principalul partener al Daimler în China şi operează fabricile Mercedes-Benz din Beijing prin societatea lor mixtă Beijing Benz Automotive.



Încă din 2015, BAIC a indicat că este interesat de achiziţionarea unei participaţii la Daimler şi şi-a extins eforturile după ce Li Shufu, preşedintele producătorului auto rival chinez Zhejiang Geely Holding Group, a cumpărat 9,69% din Daimler, în 2018, devenind cel mai mare acţionar al grupului german.

Daimler a vândut anul trecut 653.000 de maşini în China, cea mai mare piaţă a sa la nivel global.



În România, Daimler are două unităţi de producţie, la Cugir şi Sebeş.

