BNR păstrează prognoza de inflaţie la 4,2% pentru finalul anului

Banca Naţională a României (BNR) menţine la 4,2% prognoza de inflaţie pentru finalul acestui an şi estimează o inflaţie de 3,4 pentru finalul anului viitor, a anunţat, joi, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, care a prezentat Raportul trimestrial asupra inflaţiei.



BNR estima în mai 2019 o inflaţie de de 3,3% pentru decembrie 2020.



Conform BNR, rata anuală a inflaţiei se va menţine în afara intervalului ţintei centrale şi pe parcursul semestrului II din 2019, sub impactul şocurilor nefavorabile din prima parte a anului curent.



Ulterior, se va plasa pe o traiectorie relativ stabilă, în jumătatea superioară a intervalului ţintei, sub incidenţa epuizării efectelor şocurilor de ofertă din 2019, concomitent cu perspectiva presiunilor inflaţioniste la nivelul inflaţiei de bază.AGERPRES