Boeing ar putea opri producţia de avioane 737 MAX

Constructorul aeronautic american Boeing Co va analiza dacă să oprească sau să reducă producţia de avioane 737 MAX, după ce săptămâna trecută Administraţia Federală pentru Aviaţie (FAA) a anunţat că nu va aproba reluarea zborurilor avioanelor 737 MAX înainte de 2020, a declarat duminică pentru Reuters o sursă din apropierea acestui dosar.



Potrivit sursei, Consiliul director de la Boeing a început duminică la Chicago o reuniune care va dura două zile iar un anunţ cu privire la modificarea ritmului de producţie a avioanelor 737 MAX ar putea fi făcut luni seara.



Separat, cotidianul Seattle Times a publicat un articol potrivit căruia boardul Boeing analizează o propunere vizând chiar oprirea temporară a producţiei avioanelor 737 MAX. Sursa citată de Reuters susţine că o oprire temporară a producţiei este mai probabilă decât o nouă reducere a ritmului de producţie dar este posibil să mai dureze câteva săptămâni până când producţia va fi oprită.



Într-un comunicat de presă difuzat duminică, Boeing a informat că "va continua să evalueze deciziile de producţie pe baza timpului şi condiţiilor cu privire la revenirea în serviciu, care sunt bazate pe aprobările organismelor de reglementare".



Începând din luna martie a acestui an, avioanele Boeing 737 MAX, cel mai bine vândut model al constructorului american, au interdicţie de zbor la nivel mondial după două catastrofe aeriene care au avut loc în decurs de cinci luni şi în care a fost suspectată o funcţionare defectuoasă a sistemului automat de stabilizare în zbor (MCAS) menit să împiedice intrarea avionului în picaj.



Din cauza problemelor cu 737 MAX, livrările de avioane Boeing s-au redus la jumătate. În perioada ianuarie-noiembrie 2019, Boeing a livrat 345 de avioane, faţă de 704 avioane în aceiaşi perioadă a anului trecut. Comparativ, rivalul european Airbus a livrat un număr de 725 de avioane în primele 11 luni ale acestui an.



În data de 13 martie, Agenţia Europeană pentru Siguranţa Aviaţiei (EASA) a decis suspendarea tuturor zborurilor în Europa cu avioane Boeing 737 MAX, în urma tragediei aviatice produse în Etiopia. Compania TAROM a anunţat atunci că directiva Agenţiei Europene pentru Siguranţa Aviaţiei (EASA) de a suspenda zborurile cu aparatele Boeing 737 MAX-8 şi 9 nu afectează TAROM, pentru că aeronavele comandate, de tip 737 MAX 8, sunt programate de intre în construcţie la finalul anului 2021.

