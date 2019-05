Botoşani: Lansare a programului guvernamental „Tomate 2019”

Programul guvernamental „Tomate 2019” a fost lansat, oficial, astăzi, la Botoşani. Primele producţii de roşii au fost livrate pe pieţele din municipiul reşedinţă de judeţ.

Prefectul judeţului Botoşani, Dan Şlincu, şi şeful Direcţiei pentru Agricultură, Cristian Delibaş, au asistat la prima recoltare de tomate din solariile unui producător particular din localitatea Hudum, comuna Curteşti. „Implementarea programului guvernamental este în anul al treilea an. Având în vedere că în primul an am avut 65 de producători înscrişi, în anul al doilea, 102, şi astăzi, 91, şi urmează în ciclul doi să se mai înscrie producători, este automat un succes pentru judeţul Botoşani acest program”, a spus Cristian Delibaş.

Constantin Aniculăiesei participă pentru al treilea an la Programul „Tomate” și afirmă că acesta l-a încurajat atât să cultive roşii, cât şi să investească în acest sector al agriculturii. „Pentru noi, programul nu este bun, ci foarte bun. În primul rând, ne-a încurajat. Când am văzut că am primit 3.000 de euro, eu am investit 30.000 şi am făcut solariul. Al doilea an, am mai primit 3.000 şi am investit 40.000 şi am pus centrala termică”, a spus Aniculăiesei.

Producătorii de tomate primesc anual un sprijin financiar din partea statului de 3.000 de euro pentru fiecare 1.000 de metri pătraţi de sere cu roşii.

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a anunțat, la jumătatea acestei luni, că, din cauza fenomenelor meteorologice nefavorabile din primăvara acestui an, care au afectat creșterea și dezvoltarea răsadurilor precum și replantarea acestora, Guvernul a aprobat prelungirea termenului de valorificare a producției pentru beneficiarii „Programului de tomate”.

În Ședința de Guvern din 13 mai s-a aprobat prelungirea perioadei de valorificare a tomatelor cultivate în spații protejate până la data de 15 iunie 2019, prin completarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 107/2019 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate”, pentru anul 2019. Programul de sprijin pentru tomate, cultivate în sere sau solarii, cu ajutorul căruia producătorii agricoli din România sunt susținuți, se află în al treilea an de implementare, asigurându-se astfel necesarul de consum intern de tomate de calitate, începând cu luna mai și până în decembrie. Condițiile de eligibilitate pe care beneficiarii trebuie să le îndeplinească pentru acordarea ajutorului de minimis de 3.000 de euro/an sunt:

Să dețină o suprafață cultivată cu tomate în spații protejate de minimum 1000 mp;

Să obțină o producție de minimim 2 kg de tomate/mp și să valorifice o cantitate de tomate de minimum 2000 kg dovedită cu documente justificative, de pe suprafața de teren menționată;

Să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu tomate în sere și solarii.