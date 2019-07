BTT inventează o criză să-şi scuze incompetenţa

Biroul de Turism pentru Tineret (BTT) SA a terminat anul 2018 cu pierderi de peste 2,5 milioane de lei, deşi Hotelul Forum din Costineşti, principala sa sursă de venit, beneficiază de o locaţie şi un potenţial remarcabile. Administratorii companiei de stat dau în schimb dovadă de o imaginaţie demnă de cauze mai bune atunci când îşi motivează eşecul managerial, invocând caracterul sezonier al activităţii, care nu le permite să anticipeze cheltuielile. Mai mult, aceştia vorbesc despre „criza financiară din 2018” care le-a afectat performanţele financiare, o criză care, evident, nu a existat. Unul din administratorii BTT SA este Marius Alexandru Dragu, soţul fostului ministru tehnocrat al Finanţelor, Anca Dragu.

BTT SA a raportat pentru anul 2018 o cifră de afaceri de 4.077.243 de lei şi pierderi de 2.543.453 de lei, cu 33 de angajaţi, precum şi datorii de 2.275.996 de lei. BTT SA a cunoscut o creştere continuă a cifrei de afaceri în ultimii cinci ani: de la 1,5 milioane de lei în 2014, la 1,6 milioane în 2015, 1,7 milioane de lei în 2016, 3 milioane de lei în 2017, până la 4.077.243 de lei în 2018.

26.771.318 lei au însemnat pierderile BTT SA în ultimii 13 ani

Cu toate acestea, rezultatele financiare sunt contradictorii: de la pierderi de 5,6 milioane de lei în 2014 trece la un profit net de 300.000 de lei în 2015, pentru ca în 2016 să declare pierderi record de 6,7 milioane de lei (cele mai mari din istoria firmei), iar în 2017 să revină la un profit de 900.000 de lei, încheiind totuşi anul 2018 cu pierderi de 2,5 milioane de lei.

Hotelul Forum, unicul supravieţuitor

Principalele venituri sunt obţinute de pe urma Hotelului Forum, administrat de BTT SA Sucursala Costineşti. Înfiinţat în 1968 ca agenţie de turism a tineretului comunist, BTT a deţinut sute de hoteluri, vile, cabane, complexuri sportive şi pârtii de schi, precum şi zeci de hectare de teren pe litoral, la munte şi în Delta Dunării. După 1990, zestrea imobiliară s-a evaporat, în cel mai pur stil românesc. În prezent, doar hotelul de trei stele Forum din Costineşti mai funcţionează. Restul activelor, răspândite în toată ţara, sunt fie lăsate în paragină, fie vândute sau închiriate la preţuri derizorii, fie au devenit, pur şi simplu, adăposturi pentru oamenii străzii. La această dată, valoarea activelor BTT SA se ridică la 59.512.675 de lei. Pe lângă activitatea principală, BTT SA desfăşoară şi activităţi de închiriere de bunuri imobiliare proprii şi activităţi ale agenţiilor turistice. Compania încearcă acum să mai obţină ceva bani din vânzarea a ceea ce i-a mai rămas în portofoliu, Adunarea Generală a Acţionarilor de pe 4 iulie 2019 aprobând vânzarea a două terenuri de 7.210 metri pătraţi, respectiv 14.870 metri pătraţi, din Bucureşti.

Sezon prost doar pentru ei

Potrivit informaţiilor din raportul administratorilor pe 2018, „pierderea înregistrată în anul 2018 are la bază nerealizarea veniturilor estimate cu o probabilitate ridicată din: venituri stabilite în baza sentineţlor judecătoreşti definitive şi irevocabile; venituri realizate din recuperarea cheltuielilor- în baza sentinţelor executorii”. „Nerealizarea acestor venituri nu are ca factor direct de influenţă activitatea operativă a personalului BTT SA, depinzând aproape în totalitate de factori externi care nu pot fi controlaţi sau influenţaţi şi anume: istanţele de judecată, birourile de executare, casele de avocatură”, spun administratorii.

BTT SA este deţinută de Ministerul Tineretului şi Sportului, cu 87,92% din acţiuni, SIF Transilvania cu 10,64% şi alţi acţionari cu 1,43%

„Activitatea sezonieră privind exploatarea activului Hotelului Forum face ca angajarea cheltuielilor să nu se poată efectua conform realizării veniturilor ca şi proiecţie în timp, astfel societatea fiind nevoită să angajeze pentru zona funcţionare un volum mai mare de cheltuieli în prima perioadă a anului, neavând siguranţa în totalitate că veniturile asumate ca realizabile în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli se vor concretiza”, se mai arată în raportul administratorilor. Aplicând logica celor de la BTT, înseamnă că toţi hotelierii de pe litoral ar trebui să-şi închidă afacerea şi să plece acasă, întrucât şi ei au parte de activitate sezonieră. Or, turismul de pe litoral se dovedeşte în realitate extrem de profitabil, dovadă fiind şi investiţiile mai mari de la an la an. În apărarea lor, administratorii inventează şi o criză financiară de care nu au auzit decât ei: „Economia românească a traversat în anul 2018 criza financiară, existând multă nesiguranţă cu privire la posibila orientare a politicii şi dezvoltării economice în viitor. Conducerea nu poate prevedea schimbările ce vor avea loc în România şi efectele acestora asupra situaţiei financiare, asupra rezultatelor din exploatare şi asupra flucurilor de trezorerie ale societăţii”.

Numiri politice

Consiliul de Administraţie (CA) al BTT SA este alcătuit din Laurenţiu Alin Crîmu (preşedinte) şi membrii Daniel Teliceanu, Marius Alexandru Dragu, Alexandru Cristian Vasilescu şi Elena Mirabela Iancu, în timp ce funcţia de director general este ocupată de Gabriel Constantin Diceanu. Majoritatea sunt numiţi politic, fără niciun fel de experienţă managerială. Astfel, Gabriel Constantin Diceanu a fost purtător de cuvânt al Consiliului Judeţean Constanţa în perioada când acesta era condus de liderul PSD Nicuşor Constantinescu, Daniel Teliceanu este membru PNL şi fost şef al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Constanţa, Alexandru Cristian Vasilescu este consilier al liderului grupului PSD din Camera Deputaţilor, în timp ce Elena Mirabela Iancu este prietena fostului ministru al Turismului, Ioana Bran. La rândul său, Marius Alexandru Dragu este soţul Ancăi Dragu, fostul ministru tehnocrat al Finanţelor.