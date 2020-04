Bugetul de 70 de milioane de lei pentru promovarea businessurilor româneşti la export, suspendat

Muncitori fabrica asamblare piese





Un program gestionat de Ministerul Economiei prin care companiile româneşti îşi puteau promova produsele la târgurile internaţionale a fost suspendat, spun oficialii Asociaţiei Naţionale a Exporturilor şi Importurilor din România (ANEIR).

„Vă înştiinţăm că Programul de Promovare a Exportului este suspendat pe termen nedeterminat, prin dispoziţia domnului ministru”, se arată într-un răspuns transmis de Liviu Rogojinaru, secretar de stat la Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, în urma unei solicitări transmise de către ANEIR.

Pentru 2020, bugetul iniţial alocat acestui program era de 70 de milioane de lei.

„Urmează un târg internaţional în august sau septembrie, spre exemplu. (...) Participarea la un astfel de târg este esenţială pentru că firma românească poate să arate ce poate să producă, la ce calitate, iar cei care vin la târgul respectiv să fie interesaţi de marfa produsă în România”, a declarat Mihai Ionescu, preşedintele ANEIR, la solicitarea MEDIAFAX.

Deşi momentan evenimentele cu mulţi participanţi au fost anulate sau amânate în majoritatea statelor din cauza noului coronavirus, oamenii de afaceri spun că România ar fi trebuit să aibă un plan pentru perioada de după această criză medicală.

„Măsurile economice, la acest moment, nu sunt de factură să limiteze pierderile, iar nepregătirea terenului pentru viitoarele acţiuni din business va duce la efecte dezastruoase. Dacă tu nu îţi gestionezi acţiunile de Promovare a Exportului din viitor, rişti să fii scos de pe harta acestor evenimente. În anul 2020, am reuşit să avem cel mai mare buget din ultimii ani. Asta pentru că şi programul a crescut de la an la an, anul trecut am ajuns la 62 de milioane de lei, acţiuni de promovare, iar anul acesta erau alocaţi aproximativ 70 de milioane de lei. În asociaţia noastră sunt peste 140 de firme cu activitate în sectorul alimentar cu o cifră de afaceri de aproximativ 2,6 miliarde de euro, iar membii noştri sunt cei mai mari exportatori din România de produsele alimentare”, a declarat Ştefan Pădure, preşedintele Asociaţiei pentru Promovarea Alimentului Românesc.

Până la publicarea acestei ştiri, reprezentanţii Ministerului Economiei nu au răspuns solicitării MEDIAFAX privind situaţia Programului Naţional de Promovare a Exportului.

Mediafax