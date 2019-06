Bursa de la Bucureşti a deschis în creştere şedinţa de tranzacţionare de vineri

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a deschis în creştere şedinţa de vineri, iar indicele BET, care arată evoluţia celor mai lichide 16 companii cu excepţia SIF-urilor, înregistra o apreciere de 0,46%, până la valoarea de 8.515,94 de puncte, la 40 de minute de la începutul tranzacţiilor.



Indicele BETPlus, care arată evoluţia celor mai lichide 37 de acţiuni de la BVB, era în creştere cu 0,43%, în timp ce indicele BET-FI al SIF-urilor se deprecia cu 0,63%. BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic şi al utilităţilor, a înregistrat o majorare cu 0,59%.



Totodată, indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri creştere cu 0,23%, iar reperul de randament al fondurilor de investiţii, BET-BK, cobora cu 0,21%.



Valoarea totală a schimburilor realizate în primele 40 de minute de la deschiderea şedinţei BVB de vineri se ridica la 1,643 milioane lei (348.093 euro).



Cele mai mari creşteri ale valorii acţiunilor le înregistrau companiile Artego (plus 2,27%), OMV Petrom (plus 1,59%) şi Compa (plus 1,34%).



Scăderile cele mai semnificative le consemnau acţiunile Condmag (-9,52%), Cemacon (-2,04%) şi Alro (-1,9%). AGERPRES