Bursa de la București își revine. A recuperat 15 miliarde de lei din capitalizare, în această săptămână

Bursa de Valori de la Bucureşti (BVB) a recuperat aproape 15 miliarde de lei din capitalizare, respectiv 12,8%, în această săptămână, aceasta fiind a doua creştere după mai multe săptămâni de scădere din cauza pandemiei de coronavirus, arată datele instituției.



Capitalizarea bursieră a ajuns la 131,62 miliarde de lei, de la 116,66 miliarde de lei în perioada anterioară (30 martie - 3 aprilie). La mijlocul lunii februarie capitalizarea pe bursă era de aproape 185 de miliarde de lei.



În săptămâna 6 -10 aprilie, valoarea tranzacţiilor cu acţiuni derulate pe bursă a crescut cu 9,4%, la 198,15 milioane de lei, de la 181,16 milioane de lei, în săptămâna precedentă.



Cea mai bună zi de tranzacţionare a fost marţi, 7 aprilie, când rulajul s-a cifrat la 67,82 milioane de lei, iar cea mai slabă zi a fost miercuri, 8 aprilie, cu o valoare a tranzacţiilor de 21,77 milioane de lei.



Acţiunile Fondul Proprietatea au fost cele mai lichide titluri pe segmentul principal al BVB, generând tranzacţii de 57,48 milioane de lei şi o creştere de preţ de 18%.

În top 3 al celor mai lichide acţiuni se află Fondul Proprietatea, cu schimburi de 39,33 milioane lei (plus 11,85%) şi OMV Petrom, cu tranzacţii de 20,89 milioane de lei (plus 5,97%).



Cele mai importante creşteri ale cotaţiilor au fost înregistrate de acţiunile Oil Terminal, plus 40%, IAR Braşov - plus 26,17% şi Sphera Franchise Group - plus 22,48%. La polul opus, cele mai mari scăderi au fost consemnate de acţiunile Mecanică Fină, care au înregistrat un declin de 12,88%, urmate de Electroputere - minus 8% şi Electroaparataj - minus 7,69%.



De la începutul anului 2020, la BVB au fost realizate 317.655 tranzacţii cu acţiuni, cu o valoare totală de 4,061 miliarde de lei şi o medie zilnică de 58,02 milioane lei.