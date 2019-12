BVB a fost printre cele mai performante piețe de capital din lume în 2019

După ce în urmă cu un an, acţiunile companiilor româneşti se prăbuşeau din cauza "taxei pe lăcomie", în aceste zile aceasta urmează să fie eliminată iar Bursa de la Bucureşti este pe cale să devină una din cele mai performante pieţe mondiale, transmite Bloomberg.

Optimismul cu privire la un nou guvern, favorabil pieţelor, a ajutat la transformarea BVB dintr-o paria, într-o favorită, indicele principal BET înregistrând o creştere de 34% în acest an. Acesta este al treilea cel mai performant indice bursier din cele 94 de pieţe urmărite de Bloomberg, creşteri mai mari înregistrând doar indicii burselor din Grecia şi Rusia.

Acţiunile companiilor româneşti profită de pe urma îmbunătăţirii câştigurilor, creşterii economice susţinute şi evaluărilor încă mici după ce indicele BET a atins în ianuarie cel mai scăzut nivel din ultimii doi ani. Piaţa bursieră din România beneficiază şi de pe urma deciziei agenţiei FTSE Russell, liderul mondial de clasificare a indicilor bursieri, de a reclasifica piaţa de capital România de la statutul de piaţă de frontieră la cel de piaţă emergentă. Această decizie a adus noi intrări de fonduri precum şi speculaţii că MSCI Inc. ar putea lua o decizie similară.



Premierul Ludovic Orban a promis că va elimina o parte din politicile controversate ale predecesorului său, inclusiv aşa-numita "taxă pe lăcomie.Guvernul vrea să strângă bani prin listarea la bursă a Hidroelectrica SA şi a altor companii de stat.

"Mai multe companii de stat ar putea fi listate la bursă şi încurajăm Guvernul să utilizeze bursa de valori la potenţialul maxim. Listarea Hidroelectrica ar putea decisivă pentru un upgrade MSCI şi va genera un efect de domino pentru lichiditatea altor companii importante", a declarat directorul general al BVB, Adrian Tănase.



Cu toate acestea, Alexandru Ilisie, director de investiţii la OTP Asset Management, atrage atenţia că alegerile locale şi parlamentare din 2020 ar putea reprezenta un risc pentru piaţa locală în cursul anului următor. În plus, pentru ca MSCI să urmeze exemplul FTSE şi să reclasifice piaţa de capital din România la statutul de piaţă emergentă, volumul tranzacţiilor trebuie să crească faţă de nivelul actual, subliniază Hasnain Malik de la firma de brokeraj Tellimer din Dubai.

