Camere ale unui complex din Costineşti, inundate de o ploaie torenţială. Turiştii-relocaţi sau despăgubiţi

Razvan Voiculescu





Turiştii din cinci camere ale unui complex hotelier din Costineşti, inundate marţi după-amiază în urma unei ploi torenţiale, au fost mutaţi în alte spaţii de cazare sau, unii dintre ei, au preferat să îşi întrerupă vacanţa şi să plece din respectiva unitate, fiind despăgubiţi, au informat reprezentanţii Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (CJPC) Constanţa.



Potrivit şefului CJPC, Horia Constantinescu, după controlul efectuat la respectivul complex hotelier, în urma sesizărilor făcute de turişti, comisarii de la Protecţia Consumatorilor au constatat că dintr-un total de 400 de camere au fost inundate cinci.



"Am terminat acţiunea de control la complexul Vox Maris din Costineşti. Constatările sunt următoarele: complexul are 400 de camere, dintre care 200 la parter. În urma unei ploi abundente a refulat canalizarea în tot Costineştiul. Cinci dintre camere au fost inundate. Am oprit funcţionarea acestora până la remedierea deficienţelor", a transmis marţi seară Constantinescu.



El a precizat că turiştii din două camere au fost relocaţi în incinta aceluiaşi complex, iar cei din alte trei camere au ales să plece, fiind despăgubiţi pe loc la recepţie.



Şeful CJPC Constanţa a mai spus că administratorului complexului i s-a dat un avertisment.



"Am hotărât să aplicăm avertisment administratorului, să ţinem camerele oprite până la remedierea deficienţelor, să verificăm că turiştii au fost cazaţi în condiţii bune şi, de asemenea, că ceilalţi au fost despăgubiţi la momentul la care au părăsit complexul. Mocheta va fi înlocuită imediat după uscare, administratorul având pe stoc suficientă pentru această operaţiune", a declarat Horia Constantinescu, adăugând că "turiştii nu au avut nimic de reclamat în afară de inundarea camerelor". AGERPRES