Capitala şi nouă judeţe ţin economia

În Bucureşti şi în alte nouă judeţe bogate lucrează două treimi din salariaţii români, în condiţiile în care în restul ţării sunt angajaţi cu acte în regulă numai 1,4 milioane de persoane. În plus, salariile medii din judeţele sărace din Moldova şi sudul ţării, zone evitate de firmele mari, sunt de două-trei ori mai mici decât cele din Capitală, Ilfov sau Cluj.

Numărul mediu de salariaţi s-a ridicat anul trecut la 3.956.595, în condiţiile în care firmele au făcut angajări pe bandă rulantă, potrivit datelor de la Registrul Comerţului, culese din situaţiile financiare depuse de firmele româneşti. Peste 15% din angajaţi lucrează în Top 100 cei mai mari angajatori, clasament unde se regăsesc multe companii multinaţionale, firme deţinute de stat, precum şi băncile şi lanţuri de retaileri internaţionali.

În Bucureşti şi în Ilfov, lucrează aproape un sfert din salariaţii din România, în condiţiile în care numai în opt judeţe numărul salariaţilor trece de 100.000. Acestea sunt judeţele bogate, unde există multe firme multinaţionale, respectiv Timiş, Cluj, Argeş, Braşov, Constanţa, Prahova, Bihor şi Sibiu. Nu întâmplător sediile celor mai mari 100 de angajatori sunt aproape exclusiv în aceste localităţi, excepţiile putând fi numărate pe degete. Una peste alta, în Capitală plus cele nouă judeţe puternice economic sunt angajaţi peste 2,5 milioane de oameni, iar restul de 1,4 milioane, în restul ţării.

Există 11 judeţe ocolite de marile companii, unde numărul de angajaţi nu sare de 30.000, cam câţi muncitori lucrează la două companii de dimensiunea Daciei Piteşti. În aceste zone, cei mai mari angajatori sunt firmele de pază, făbricuţe sau societăţi agricole cu câte 600-700 de salariaţi. Vorbim de Botoşani, Vaslui şi Tulcea, de Mehedinţi şi Caraş-Severin, de Covasna şi Sălaj, dar şi de patru judeţe din sud - Teleorman, Giurgiu, Călăraşi şi Ialomiţa. Nu este deloc întâmplător că aici sunt şi cele mai mici salarii. În ciuda creşterilor salariale din ultimul an, există încă 12 judeţe unde salariile medii nete sunt sub 2.000 de lei, adică sub 440 de euro, în condiţiile în care salariul mediu net pe ţară este de 2.484 de lei.

3.228 de lei este salariul mediu net în Capitală. El este cu aproape 750 de lei mai mare decât salariul mediu net la nivel naţional

Cei mai puţini angajaţi sunt în judeţul Mehedinţi, unde lucrează numai 15.000 de persoane. Aici, cel mai mare angajator este o firmă de pază, Vigilent Security, unde lucrează 646 de oameni.

Poşta rămâne cel mai mare angajator

Cinci dintre cele zece cele mai mari companii din România, după numărul de angajaţi, sunt de stat, cu datorii şi arierate către bugetele de stat şi furnizori. Poşta Română, cele două CFR-uri, CE Oltenia şi Romsilva au, în total, peste 88.000 de salariaţi, mai puţini cu aproape 850 comparativ cu anul 2016. Toate au dat afară oameni, mai puţin CFR Călători, care a angajat 188 de salariaţi pe parcursul anului trecut. Şi companiile private prezente în top au pierdut salariaţi pe parcursul anului trecut. OMV Petrom a marcat un minus de 1.058 de salariaţi în 2017, comparativ cu 2016, Dacia - 426, Kaufland - 551, iar RCS & RDS - 581. De remarcat că Profi Food SRL a urcat în Top 10 cu 11.624 de salariaţi, trecând în faţa Regiei Autonome de Transport Bucureşti. Una peste alta, companiile din Top 10 mari angajatori şi-au redus cu aproape 14.000 numărul de salariaţi în 2017.