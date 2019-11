Care au fost preferințele românilor de Black Friday. Cea mai scumpă comandă din Vinerea Neagră

Românii au cumpărat produse foarte diverse de Black Friday, de la cazane de ţuică profesionale, produse de fashion şi beauty, bijuterii cu diamante, pachete turistice, haine de blană naturală, și până la automatizări pentru porţi batante. Cea mai mare comandă, în valoare de aproape 30.000 de lei, a conţinut patru obiective foto şi trei blitzuri Nikon, potrivit unei analize realizate de compania de marketing online, 2Performance.

Este primul an în care s-a cumpărat mai mult cu ajutorul smartphone, atât ca număr de comenzi, cât şi ca procent din valoarea totală a comenzilor.



Perioada de Black Friday (14-17 noiembrie 2019) a însemnat pentru cele peste 700 magazine online înscrise în platforma de afiliere 2Performant creşteri pe toţi indicatorii importanţi: 41.000 vânzări online (15,3% creştere faţă de 2018) în valoare totală de 2,56 milioane euro (creştere de 20,4% faţă de 2018). În urma acestor vânzări, afiliaţii au primit comisioane de 158.240 euro, cu 30,3% mai mult decât anul trecut.



Cele mai multe vânzări s-au înregistrat în categoriile Cărţi, Filme & Muzică, Fashion şi Electro IT&C. Însă a crescut foarte mult numărul comenzilor din categoriile Beauty (108%), Casă & Grădină (69,5%) şi Produse pentru Animale (47%) comparativ cu anul trecut.



Cea mai mare vânzare online, în valoare de 29.198,5 lei, a constat din 4 obiective foto şi 3 blitzuri Nikon, comandă plasată pe site-ul shop.yellowstore.ro. Pe locurile 2 şi 3 se situează tot coşuri multiple de camere şi accesorii foto (21.820,5 lei plus TVA, respectiv 20.862,3 lei plus TVA), vânzări generate pentru f64.



Cel mai scump televizor cumpărat a fost un QLED Samsung de 208 cm, în valoare de 12.176 lei plus TVA, vândut de Evomag, care a beneficiat de o reducere de 40%.



Coşul mediu de cumpărături al românilor de Black Friday s-a ridicat la aproximativ 300 de lei.



Vârful de cumpărături online de Black Friday a fost vineri între 09:00 şi 11:00 şi seara între 21:00 şi 23:00



Traficul a început să crească substanţial încă de joi după ora 19:00, când a fost anunţat evenimentul Black Friday la televizor. Au fost 3 vârfuri de trafic: joi la ora 00:00 (când multe magazine online au dat startul promoţiilor), vineri dimineaţa între 8:00 - 9:00 şi vineri seara între orele 19:00 - 21:00.



"Observăm un comportament de achiziţie care funcţionează după următorul model: mulţi cumpărători au intrat la miezul nopţii să vadă ofertele, foarte probabil şi-au pus produsele favorite în coş şi s-au întors dimineaţa pentru a finaliza achiziţiile şi din nou vineri seara, după programul de lucru. Sunt magazine online care <> de acest comportament de consum, anunţând extinderea gamei de produse la ofertă cu câteva ore înainte ca aceste reduceri să intre în vigoare, dându-le astfel cumpărătorilor motive să revină pe site", a afirmat Dorin Boerescu, CEO 2Performant Network.



El a precizat că, uitându-ne la cifre şi la creşterea lor de la un an la altul, este foarte clar că şi Black Friday-ul de anul acesta a fost un succes, că piaţa atinge un nivel evident de maturizare, iar anumite categorii sunt pe un trend de creştere ce se va păstra în continuare şi după Black Friday.





AGERPRES