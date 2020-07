Cât costă cele 200 de componente ale traiului decent în România. Cum se va calcula salariul minim

Curtea Constituțională a României (CCR) a admis, în ședința de marți, un proiect de lege - atacat anterior - care prevede ca salariul minim să fie stabilit de Guvern pe baza unui coș minim de cheltuieli. Acest coș de consum a fost extins la peste 200 de bunuri și servicii și valorează aproximativ 7.000 de lei lunar per familie (formată din doi adulți salariați și doi copii), respectiv 2.500 de lei lunar pentru persoanele singure. Scopul declarat al legii - care, în urma deciziei CCR, devine constituțională - este de a impune un mod de calcul pentru coșul de consum astfel încât acesta să asigure „un trai decent” angajaților, constituind baza de calcul pentru salariul minim pe țară.

La începutul lunii iunie, Parlamentul a votat legea care modifică modul de calcul pentru coșul de consum. Acest indicator a fost introdus prin lege în anul 2000, dar valoarea lui nu a mai fost actualizată din anul 2003, când era de 553 de lei pe familie.

INS va calcula costurile vieții

Potrivit proiectului legislativ, valoarea coșului de consum pentru un trai decent va fi calculată anual de către Institutul Național de Statistică (INS) și se aprobă prin ordin al președintelui INS. Noua formulă de calcul se face conform unei anexe a legii, care include doar cantitățile minime (kilograme, litri, bucăți, număr de prestări etc.), nu și valoarea fiecărui produs/serviciu în parte. Această valoare o va stabili, anual, INS. Deocamdată, potrivit unui calcul publicat în septembrie 2019 de către Fundația Friedrich-Ebert Stiftung, totalul cheltuielilor necesare pentru acoperirea nevoilor de consum se ridică la suma de 6.954 de lei pentru o familie cu doar un copil.

Ce avem în coș

Coșul minim stabilit prin noua lege conține mai multe cheltuieli necesare, de la hrană și costul cu locuirea până la activități culturale, cheltuieli medicale sau concedii, având peste 200 de componente. Câteva exemple: * 11,87 kilograme de pâine consumată lunar; * 2,9 kilograme de orez; * 4,28 kg de varză; * 5,38 kg de ceapă; * 4,34 litri de suc; * 6,72 kg de mere; * 3,76 kg de pere; * 2,99 kg de portocale; * 5,82 kg de banane; * 2,49 kg de struguri etc. În privința cărnurilor, în coș găsim porc (2,67 kg), pasăre (3,5 kg), vită (1,94 kg) și mezeluri (salam, parizer, cremvurști). Sunt prevăzute, de asemenea cantitățile minime de lactate, ouă, ulei, miere sau condimente.

Pe lângă alimente, sunt trecute în document articole de îmbrăcăminte pentru fiecare anotimp, încălțăminte etc., iar în privința dotării locuinței sunt prevăzute articole de mobilă, galerii, perdele, dar și calculator, aspirator, mașină de spălat, aragaz, fier de călcat, cratițe și tăvi. Inclusiv televizorul este menționat, ca și abonamentul la cablu-TV-internet. Mai sunt trecute, de asemenea, și produsele de igienă: săpun (0,73 de litri pe lună), trei deodorante de persoană, pastă de dinți (1,2 tuburi), periuțe de dinți (4 pe an de persoană) etc.

Coșul minim nu conține băuturi alcoolice sau tutun (pentru consum acasă), dar sunt admise 11 ieșiri pe an la „restaurante, cafenele, baruri, berării”