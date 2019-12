Cât plătesc românii pe biletele de avion în perioada sărbătorilor de iarnă

Preţul mediu plătit de către români pe un bilet de avion, în perioada sărbătorilor de iarnă, este de 151 de euro, iar zborurile cu plecare în decembrie 2019 vor înregistra, până la finalul anului, creşteri de până la 30% faţă de anul anterior, reiese dintr-un studiu realizat de o agenţie de turism online.

Datele Vola.ro arată că principalele aeroporturi de îmbarcare pentru românii care vin acasă de Crăciun sunt oraşele europene în care există comunităţi importante de români, precum: Londra, Bruxelles, Dublin, Madrid, Roma, Paris şi Milano.



În acelaşi timp, numărul românilor care studiază şi lucrează în oraşele europene şi preferă să călătorească spre casă cu avionul în perioada sărbătorilor creşte de la an la an şi, de exemplu, în decembrie 2018 s-au înregistrat cu până la 48% mai multe rezervări faţă de aceeaşi perioadă din 2017. De asemenea, creşteri substanţiale s-au înregistrat şi la zborurile intercontinentale, iar Vola.ro estimează cu până la 25-30% mai multe rezervări cu plecare în luna decembrie 2019, faţă de luna decembrie 2018.



Preţul mediu al unui bilet de avion, în această perioadă, este de 151 euro/persoană, mai mult de 70% dintre zborurile rezervate fiind realizate cu companii low-cost şi aproape jumătate dintre rezervările făcute includ acum şi un bagaj de cală.



Analiza tur-operatorului online relevă faptul că cel mai ieftin bilet de avion spre România cumpărat pentru o călătorie în perioada Crăciunului a costat 29 de euro şi a inclus un bilet dus-întors pe ruta Roma - Bucureşti.



La polul opus, s-a aflat un bilet în valoare de 2.138 de euro şi a inclus un bilet dus-întors New York - Bucureşti, cu sosire în ajunul Crăciunului şi plecare pe 4 ianuarie 2020. Totodată, cea mai scurtă şedere aferentă unui bilet de avion este de doar o zi, iar cea mai lungă este de 45 de zile.



În acelaşi context, cea mai lungă călătorie spre casă rezervată pe Vola.ro are ca punct de îmbarcare Manila (Filipine), pasagerul urmând să călătorească peste 25 de ore (inclusiv perioada de escală) pentru a ajunge acasă.

