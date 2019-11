Cât vor cheltui românii pe cadourile de Crăciun, achiziționate online

Utilizatorii de internet din România intenţionează să ofere în acest an, de Crăciun, cadouri unui număr de 10-11 persoane, în medie, iar bugetul alocat pentru aceste cumpărături va ajunge la 1.011 lei, faţă de 730 de lei, în 2018, reiese din sondajul anual efectuat de portalul compari.ro.



"Luând în considerare ultimii 4 ani, Crăciunul de anul acesta al internauţilor va fi probabil "cel mai bogat" de până acum. Utilizatorii de internet intenţionează să ofere cadouri, în medie, unui număr de 10-11 persoane, iar bugetul pentru cadouri este cel mai mare din ultimii 5 ani. Comparativ cu anul trecut, când suma medie cheltuită a fost de 730 de lei, anul acesta intenţionăm să cheltuim în medie 1.011 lei pentru cadouri, depăşind cu mai mult de 440 de lei bugetul de acum patru ani. Pe lângă familia restrânsă şi extinsă oferim cadouri mai ales prietenilor, în timp ce cadourile făcute colegilor de muncă sunt mai puţin întâlnite", notează realizatorii cercetării.



În ceea ce priveşte sursele de informare cu privire la cadourile pe care le caută, analiza de specialitate arată că românii, utilizatori de internet, preferă să intre direct pe site-uril web ale marilor magazine, însă a doua sursă de informare sunt site-urilor de comparare a preţurilor - cu 63% dintre opţiuni, înainte de motoarele de căutare online, precum Google sau Bing (51%).



Circa 71% dintre utilizatorii de internet români intenţionează să comande de la un magazin online din ţară şi în acest an, dar 19% au în vedere şi anunţurile online, cum ar fi în cazul cumpărării de la o persoană fizică. În acelaşi timp, doar 9% dintre cei chestionaţi au spus că intenţionează să comande de la un magazin online din străinătate.



Pe de altă parte, cei care nu comandă produsul de pe internet după efectuarea unei căutări online, îşi vor face cumpărăturile şi în acest an în mall-uri (52%) sau în magazine tradiţionale, de specialitate (22%).



Femeile încep din timp cumpărarea cadourilor şi îşi extind cumpărăturile până la jumătatea lunii decembrie în speranţa celor mai bune oferte. În schimb, cumpărătorii de sex masculin preferă să achiziţioneze cadourile în bloc, concentrându-se pe o anumită perioadă specifică/promoţională. Prin urmare, în rândul acestora, Black Friday - ca ocazie - este mult mai populară (40%) pentru cumpărăturile de cadouri, decât în rândul femeilor (28%)", se menţionează în sondaj.



În privinţa cadourilor, cele mai populare patru categorii de produse sunt: articole de îmbrăcăminte (43%), telefoane mobile, tablete şi accesorii (38%), jucării (36%) şi produse de înfrumuseţare, cosmetice (36%)



Peste o treime dintre utilizatorii de internet (34%) mizează, în acest an, pe promoţiile de Black Friday din luna noiembrie, însă în general clienţii nu îşi cumpără deja cadourile de Crăciun, ci îşi fac propriile achiziţii care au fost amânate pentru perioada promoţională.



Cercetarea referitoare la comportamentul românilor în raport cu achiziţionarea cadourilor de Crăciun a fost realizată de GKI Digital la solicitarea site-ului Compari.ro, în luna octombrie a acestui an. Datele au fost culese online pe un eşantion de 2.429 de persoane.



Compari.ro se află printre liderii din domeniul furnizării serviciilor de comparare preţuri. Site-ul oferă şi căutare detaliată a produsului cu parametri multipli, monitorizarea preţurilor şi evaluarea produsului şi a comerciantului.

