Câți bani se adună de pe șoselele inexistente

Search Corporation SRL, firma de inginerie deţinută de cetăţeanul cu dublă cetăţenie româno-americană Michael Stanciu, continuă să primească pe bandă rulantă contracte cu statul. Ultimul, în valoare de jumătate de milion de lei, presupune supervizarea lucrărilor de la centura Bucureştiului, un proiect care trenează de ani de zile. Paradoxal, deşi Search Corporation a încasat circa 60 de milioane de euro din bani publici, afacerile din ultimii trei ani înregistrează pierderi impresionante. O coincidenţă sinistră face ca declinul să fi început după ce firma a fost condamnată definitiv, în 2014, ca parte responsabilă într-un dosar de ucidere din culpă, deschis în 2012 după ce un om a murit într-un accident rutier pe o şosea a cărei construcţie a fost supervizată de Search Corporation.

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a atribuit pe 20 septembrie 2018 un contract pentru servicii de supervizare a lucrărilor privind modernizarea centurii rutiere a municipiului Bucureşti între A 1- DN 7 şi DN 2- A 2, lot 1: Sector A 1 (55+465)- DN 7 (64+160). Din cele două oferte primite de CNAIR, câştigătoare a fost desemnată cea venită din partea Search Corporation SRL, care a oferit cu 690,8 lei mai puţin decât valoarea maximă estimată a serviciilor, de 550.000 lei. În cele din urmă, firma va încasa 549.309,2 lei, fără TVA, pentru a supraveghea lucrările de pe nici 10 kilometri de drum.

Pierderi şi datorii uriaşe

Înfiinţată în 1991, Search Corporation SRL din Bucureşti are ca domeniu de activitate ingineria şi consultanţa tehincă şi este deţinută în proporţie de peste 99% de Search AVG Inc din Delaware - SUA şi Michael Mihai Stanciu, care este şi reprezentantul companiei americane. Firma este cel mai important consultant în materie de supervizare a marilor şantiere de drumuri şi aeroportuare din România, prin prisma sutelor de contracte primite de-a lungul timpului de la Ministerul Transporturilor şi consilii judeţene din toată ţara. În ciuda succesului fulminant pe care Search Corporation SRL îl are la banii statului, afacerile lui Michael Stanciu par a se fi prăbuşit în ultimii trei ani. În 2017, firma a raportat o cifră de afaceri de 8.584.451 lei şi pierderi de 9.441.815 lei, cu 164 de angajaţi, precum şi datorii impresionante, mult peste posibilităţile financiare declarate, respectiv 26.706.789 lei. Per total, ultimii trei ani fiscali au însemnat pentru Search Corporation SRL pierderi totale de 26.109.134 lei.

Se uită la cum muncesc alţii pe sume impresionante

Minusul de peste 12 milioane de euro din ultimii trei ani (pierderi plus datorii) pare inexplicabil în contextul relaţiei privilegiate pe care Search Corporation SRL o are cu statul român. Firma româno-americanului Michael Stanciu a primit numai în perioada 2007- 2018 un număr de 222 de contracte publice, în valoare de peste 58 de milioane de euro. La acestea, se adaugă şi cele 25 de înţelegeri semnate cu instituţii de stat de Ecoterra SRL, de asemenea deţinută de Michael Stanciu, tot în domeniul consultanţei pentru construcţii de drumuri, în valoare de peste un milion de euro.

Principalul client al lui Stanciu este CNAIR, iar cele mai bănoase contracte i-au oferite în timpul guvernării PDL: 12,6 milioane de euro în august 2007, 9,3 milioane de euro în iulie 2007, 4,1 milioane de euro tot în august 2007, 3,1 milioane de euro în iulie 2008 etc. Pe lista clienţilor se mai află MApN, aeroporturile din Bucureşti, Constanţa, Oradea, Cluj Napoca, Suceava, dar şi consiliile judeţene din Galaţi, Brăila, Arad, Iasi, Braşov, Sălaj, Gorj, Vaslui etc. Practic, Search Corporation are acoperire la bani publici în toată ţara.

Din cauza lor a murit un om

Dacă relaţiile contractuale de succes dintre Search Corporation şi banii publici sunt déjà de notorietate, iar de ancheta DNA din 2008 care îl viza şi pe Michael Stanciu cu privire tocmai la aceste reuşite nu s-a mai auzit nimic, nu s-a vorbit însă niciodată despre vinovăţia acestei firme pentru moartea unui om. Pe 5 martie 2014, Curtea de Apel Bucureşti a pronunţat o sentinţă definitivă prin care inculpatul pentru ucidere din culpă S.I. a fost obligat, în solidar cu partea responsabilă civilimente Search Corporation SRL, la plata către părţile civile N.A.G. şi N.M.H. a câte 72,33 lei lunar de la data morţii tatălui acestora în accident rutier, 19.04.2012, până la majoratul copiilor.

Sentinţa definitivă a Curţii de Apel Bucureşti stabileşte fără tăgadă un fapt despre care se vorbeşte rar în România, ţara cu cea mai mare mortalitate rutieră din Europa: consultanţii şi supervizorii contractelor de construcţie sau reabilitare a drumurilor sunt şi ei vinovaţi de carnagiile de pe şosele, pentru că au aprobat lucrări de proastă calitate, care au ucis oameni.

În dosar, mai apar trei părţi vătămate, victime ale accidentului, iar ca părţi responsabile civilmente, pe lângă Search Corporation SRL, au mai fost judecate Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii şi Romstrade SRL. Curtea de Apel a păstrat şi soluţia dată de Judecătoria Cornetu pe 28 noiembrie 2013, prin care autorul accidentului şi Search Corporation SRL au fost obligaţi la plata în solidar a sumei totale de 70.000 de euro daune morale către cele patru urmaşe ale bărbatului ucis în accidentul rutier.