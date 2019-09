CE Oltenia trebuie să plătească 1,6 miliarde de lei pentru certificate de emisii

antena3





Complexul Energetic Oltenia trebuie să plătească în acest an certificate de emisii în valoare de 1,6 miliarde de lei, echivalentul a 51% din cifra de afaceri, după cum a declarat directorul general al companiei, Sorin Boza. Cu această sumă, compania și-ar fi putut construi un grup nou de 250 MW pe gaze în fiecare an.



"Anul trecut am plătit pentru certificatele de emisii 1,45 miliarde de lei, iar anul acesta estimăm 1,6 miliarde de lei. Anul trecut certificatele au însemnat 49,3% din cifra de afaceri, iar anul acesta vom trece de 51% din cifra de afaceri", a spus acesta.



Societatea are deja un plan de decarbonizare, prin realizarea unor grupuri pe gaz şi a unor parcuri fotovoltaice.

În această primăvară, pentru a plăti toate certificatele de emisii aferente anului trecut, CE Oltenia a contractat credite de 500 de milioane de euro de la şase bănci. Secretarul de stat în Ministerul Energiei Doru Vișan declara, în această primăvară, că producătorul de energie pe cărbune ar fi intrat în insolvenţă dacă nu ar fi putut lua creditul pentru plata certificatelor de emisii şi în acest moment compania este foarte vulnerabilă la noi scumpiri ale certificatelor şi la impredictibilitatea pieţei, astfel încât Guvernul vrea să notifice la Bruxelles o schemă de sprijin pentru următorii ani.

