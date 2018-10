Ce spune Teodorovici despre o posibilă îngheţare a salariilor în 2019

LIVIU SOVA/AGERPRES FOTO





Documentul privind o posibilă îngheţare a salariilor bugetarilor, prezentat de senatorul PNL Florin Cîţu, este unul public, trimis Comisiei Europene, şi reprezintă un document de lucru, o posibilă variantă, a declarat sâmbătă, la Digi24, ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici.



El a precizat, totodată, că există şi o propunere de aplicare a legii salarizării până în 2020, în loc de 2022.



"Este un document trimis Comisiei Europene. Domnul senator n-a făcut altceva decât să preia un document public şi să-l pună pe pagina proprie de Facebook. Este un document de lucru, să spunem aşa, o posibilă variantă trimisă Comisiei Europene, pentru că acesta este modul în care Guvernul lucrează de ani de zile şi orice stat membru asta face: trimite Comisiei Europene discuţii, scenarii, calcule, pentru ca într-un final să luăm o decizie într-un sens sau altul. (...)În câteva săptămâni noi intrăm în Guvern cu proiectul de buget pe 2019, document în cadrul căruia vom regăsi varianta finală. Este o discuţie, un scenariu propus de Ministerul de Finanţe, pe baza unor calcule, şi chiar o propunere de aplicare a legii salarizării nu până în 2022, ci chiar până în 2020, tocmai pentru a arăta foarte clar că suntem foarte siguri de ceea ce facem, că nu aplicăm măsuri dincolo de mandatul acestui Guvern, adică 2020. Şi, mai mult, trebuie să subliniez încă o dată că Guvernul PSD-ALDE a promis şi a aplicat ceea ce a promis. Nu a tăiat din veniturile românilor", a explicat Teodorovici.



Referitor la o posibilă îngheţare a angajărilor în sectorul public, ministrul Finanţelor a afirmat că este un scenariu de lucru o îngheţare a numărului de salariaţi în administraţia publică centrală.



"Îngheţarea angajărilor la stat este o măsură propusă de noi. Este un scenariu de lucru la Ministerul Finanţelor. O îngheţare a numărului de angajaţi în zona administraţiei publice centrale, de asemenea, o reaşezare, o restructurare, o eficientizare a administraţiei publice centrale, este de bun simţ şi ceea ce noi spunem de ani de zile, şi toţi politicienii spun, că este nevoie de o administraţie mult mai eficientă. Dădeam un exemplu în alte intervenţii de faptul că în Ministerul de Finanţe funcţiile suport sunt undeva la 18% din întregul personal al ministerului, iar în alte ministere undeva la 30% sau peste 30%, ceea ce trebuie să se schimbe, pentru că administraţia nu trebuie să fie nici supradimensionată nici să cheltuie nejustificat banul public. Asta dacă un guvern are respect faţă de contribuabili, faţă de români în general", a mai spus Teodorovici.



Întrebat dacă are Executivul bani pentru promisiunile legate de punctul de pensii, de salarii, ministrul Finanţelor a răspuns că are, "categoric", şi a subliniat că în proiectul de Lege a pensiilor aprobat de Guvern şi trimis în Parlament se prevede majorarea punctului de pensie cu 15% anul viitor, iar în ceea ce priveşte creşterea salariului minim, aceasta ar putea fi aplicată înainte de 1 ianuarie 2019.



"Nu sunt probeleme de bani la buget şi respectăm ca partid şi Guvern responsabil ceea ce am promis. Nimic altceva. Ca principiu, noi ca şi guvern asta suntem obligaţi să facem, să administrăm în mod eficient banul public. Anul 2019 trebuie să fie pentru noi, întreaga ţară, un an al investiţiilor atât în zona privată, cât, mai ales, în zona publică. Proiectele mari de infrastructură şi cele mici la nivel local trebuie să continue şi mai ales să-şi crească viteza şi volumul.(...) Dacă creştem salariul minim înseamnă că sunt bani", a mai precizat şeful de la Finanţe.



Conform documentului transmis Comisiei Europene, prezentat şi de senatorul liberal Florin Cîţu pe pagina sa de Facebook, printre măsurile ce ar putea fi luate în calcul la elaborarea proiectului de buget pe 2019 se numără îngheţarea salariilor în sectorul public la nivelul din 2018 (legea privind salarizarea unitară nu va mai fi aplicată), şi acordarea de vouchere de vacanţă la acelaşi nivel ca în 2018, respectiv 1.450 lei/angajat.De asemenea, se propune păstrarea numărului mediu de salariaţi în sectorul public la fel ca şi în 2018 etc. AGERPRES