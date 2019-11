Cel mai scăzut preț din UE la gazele naturale pentru consumatorii casnici

România şi Ungaria au înregistrat în primul semestru din acest an cel mai mic preţ mediu la gazele naturale destinate consumatorilor casnici (ambele 3,5 euro pentru 100 kWh), cel mai ridicat nivel fiind în Suedia (11,8 euro/100 kWh), Olanda (9,2 euro/100 kWh) şi Danemarca (8,6 euro/100 kWh), conform datelor publicate de Oficiul European de Statistică (Eurostat).



Între prima jumătate a anului 2018 şi prima jumătate a anului 2019, cele mai semnificative scăderi ale preţului gazelor naturale pentru gospodării, exprimat în moneda naţională, s-au înregistrat în Danemarca (minus 1,7%), Ungaria (minus 1,6%) şi Austria (minus 1,3%), iar cel mai semnificativ avans în Bulgaria (18,3%), Letonia (15,8%) şi Estonia (14,2%).



În primul semestru din acest an, în UE preţul mediu la energia electrică destinată populaţiei a crescut la 21 euro pentru 100 de kWh, comparativ cu perioada similară din 2018 (când se situa la 20 euro pentru 100 de kWh). Preţul mediu în UE la gazele naturale s-a menţinut stabil şi s-a situat la şase euro per 100 kWh, în primul semestru din 2019.



La nivelul UE, în primul semestru din 2019 taxele şi cotizaţiile erau responsabile pentru mai mult de o treime (37%) din preţul energiei electrice pentru gospodării, la preţul gazelor naturale procentul fiind de 27%.



Între prima jumătate a anului 2018 şi prima jumătate a anului 2019, cele mai semnificative scăderi ale preţului energiei electrice pentru gospodării, exprimat în moneda naţională, s-au înregistrat în Danemarca (minus 4,3%), Portugalia (minus 4,1%), Polonia (minus 3,1%) şi Grecia (minus 1,3%), iar cel mai semnificativ avans în Olanda (20,3%), Cipru (16,4%), Lituania (14,4%) şi Cehia (12%).



Cel mai mic preţ mediu (exprimat în euro) al energiei electrice destinate consumatorilor casnici în primul semestru din acest an a fost în Bulgaria (9,9 euro pentru 100 kWh), Ungaria (11,2 euro pentru 100 kWh) şi Lituania (12,5 euro pentru 100 kWh) iar cel mai ridicat în Germania (30,9 euro pentru 100 kWh), Danemarca (29,8 euro pentru 100 kWh) şi Belgia (28,4 euro pentru 100 kWh).

AGERPRES