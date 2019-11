Cererea pentru proiectare de hoteluri a crescut, în România, cu 50%

Piaţa de proiectare pentru clădiri şi hoteluri din România a crescut în ultimii ani, iar cererea pentru astfel de proiecte s-a majorat cu 50% în 2018, comparativ cu anul anterior, a declarat, pentru AGERPRES, Eliza Yokina, senior partner al biroului de arhitectură Cumulus.



"Piaţa este într-un trend de expansiune, investiţiile sunt în creştere, astfel şi necesitatea de proiecte este crescută în comparaţie cu ultimii 2-3 ani. Judecând după solicitări şi după dinamica pieţei de construcţii, credem că piaţa de proiectare pentru clădiri şi hoteluri din România este în creştere. Cererile pentru proiecte de hotel au crescut cu 50% faţă de cererile din 2017. Noi derulăm afaceri anuale în medie de aproximativ 250.000 - 300.000 de euro pentru proiecte de hoteluri. În 2018, proiectarea de hoteluri a sumarizat 20% din cifra noastră de afaceri. În general, piaţa de proiectare este foarte strâns legată de trendul în economie, astfel noi simţim imediat un trend pozitiv prin creşterea cererii", a menţionat Yokina.



În viziunea reprezentantului Cumulus Architecture, în România există un climat atractiv pentru investitori, însă apar şi unele dezavantaje pentru aceştia, cum ar fi perioada lungă de timp pentru obţinerea autorizaţiilor în anumite zone.



"Conform trendului de creştere a economiei, România se situează foarte bine în această industrie, spre deosebire de alte ţări. Considerând că în România încă există o diferenţă importantă de cost pentru investiţii faţă de alte ţări europene, acest lucru, cumulat cu mulţi alţi factori ai pieţei, creează un climat complex şi atractiv pentru investitori. Trebuie menţionat că există şi unele dezavantaje majore. De exemplu, funcţionarea administrativă dificilă şi perioada lungă de timp pentru acordarea autorizaţiilor în anumite zone, resping de cele mai multe ori investiţii mari", a explicat Eliza Yokina.



Aceasta a adăugat că valoarea costului proiectării unui hotel depinde de serviciile solicitate de clienţi şi poate oscila între 10 şi 20% din investiţia totală.



"Proiectarea unui hotel este, în general, mai complexă decât cea a unui proiect rezidenţial sau de birouri. De asemenea, în cazul în care un hotel este proiectat pentru un brand internaţional, lucrurile pot deveni şi mai complexe. Asta pentru că trebuie să se respecte o serie lungă de reguli, cerinţe şi standarde specifice. Peste toate acestea se suprapune şi amenajarea interioară, care presupune o atenţie deosebită la detalii. Fiecare aspect al finisajelor, a mobilierului şi a echipamentelor este gestionat şi prevăzut de echipa de proiectare şi management. Din păcate, taxele din piaţă nu reflectă tot efortul de proiectare şi coordonare ale unui astfel de proiect. Poate şi pentru că piaţa proiectelor hoteliere este încă tânără. Marja targetată este specifică serviciilor de proiectare de arhitectură şi este cuprinsă între 10-20%, în funcţie de organizaţie şi proiect. Costul proiectării depinde şi de paleta de servicii solicitate de către clienţi", a spus senior partner-ul Cumulus Architecture.



În ceea ce priveşte sprijinul pe care statul îl acordă acestui sector, Yokina a amintit de reducerea taxării salariilor pentru angajaţii firmelor cu activităţi în domeniul construcţiilor şi a proiectării.



"În general, domeniul nu este nici promovat, nici susţinut, deşi prin arhitecţi statul poate implementa strategii şi poate îmbunătăţi calitatea vieţii. Se pot face foarte multe lucruri în beneficiul ţării şi al clienţilor finali, atât în construcţii, cât şi în proiectare. De asemenea, se poate lucra foarte mult în gestionarea calităţii la nivel urban, zonal, cât şi la nivel de investiţii individuale", a completat reprezentantul firmei de arhitectură.



În portofoliul de proiecte al companiei se află lucrările efectuate pentru Courtyard by Marriott 4 stele, Moxy 3 stele by Marriott, Autograph 5 stele by Marriott şi Hilton Garden Inn 4 stele, care au început în 2017 şi 2018 şi au fost programate să se încheie în vara şi toamna lui 2019, respectiv începutul lui 2020 şi 2021.



"Unul dintre cele mai ambiţioase proiecte de anul acesta este proiectul care va reprezenta România la World Expo 2020. 'New Nature', conceptul care a câştigat locul 1 la concursul de soluţii pentru Pavilionul Naţional al României la Expo 2020 Dubai, caută un nou echilibru între om şi natură fără să excludă formele de manifestare umană şi dezvoltarea economică şi ştiinţifică. În strânsă legătură cu ideea de 'sustenabilitate', Pavilionul României va celebra istoria culturală şi ştiinţifică a României în relaţie cu natura şi va demonstra cum moştenirea noastră îşi poate găsi relevanţa la nivel global. Proiectul arhitectural semnat de Cumulus exprimă acest concept şi va putea fi vizitat în perioada 20 octombrie 2020 - 10 aprilie 2021 la Expo 2020 Dubai", a subliniat Eliza Yokina.



Cumulus Architecture este un birou de arhitectură format din profesionişti şi furnizează servicii integrate de proiectare pentru clădiri civile şi urbanism şi are expertiză în proiecte rezidenţiale, de birouri, industriale, de restaurare şi reabilitare, investiţii publice şi HoReCa. Biroul lucrează în toate fazele unui proiect, de la idee, până la design interior şi management de proiect, integrând toate specialităţile de proiectare.

