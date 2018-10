CFR are nevoie de aproape 6 miliarde de euro doar pentru reînnoirea căilor ferate

CFR are nevoie de aproape 6 miliarde de euro pentru reînnoirea a 10.000 de kilometri de cale ferată, iar Banca Europeană de Investiţii (BEI) este dispusă să ofere companiei un împrumut în acest sens, a declarat, marţi, Mihai Frumosu, expert în sectorul transporturilor în cadrul BEI, prezent la o conferinţă de profil.



"Ce vrem să fie căile ferate din România, o tinichea ruginită sau un activ valoros? Acum un an am lucrat cu colegii de la CFR SA la o analiză care a stat la baza strategiei CFR SA, iar concluziile acestei strategii sunt îngrijorătoare, chiar deprimante", a arătat reprezentantul BEI.



Potrivit acestuia, este nevoie de 5,8 miliarde de euro pentru înlocuirea a aproape 10.000 de kilometri de cale ferată.



"Avem 60% din subsistemele de cale ferată care sunt scadente la înnoire. Toată lumea ştie că restricţiile de viteză duc la prelungirea timpului pentru pasageri, iar la trenurile de marfă durata este mai mult decât dublă. Aproape 10.000 de kilometri de linie de cale ferată scadenţi la reînnoire. De ce am ajuns aici? În primul rând, a fost vorba de subfinanţare. În al doilea rând, pierderea facilităţilor interne de înnoire, atât în cadrul CFR SA, care şi-a pierdut utilajele interne de reparaţii, dar şi la nivel naţional, în piaţa de construcţii, antreprenorii şi-au direcţionat eforturile către alte sectoare sau către alte ţări", a continuat Frumosu.



O altă problemă invocată de oficialul BEI este întârzierea cu care este aprobat bugetul anual al CFR, de regulă în luna mai, ceea ce duce la pierderea unei perioade foarte lungi de timp de implementare, însemnând pierderea bugetului, care oricum este foarte mic. Totodată, optimă ar fi aprobarea unui buget multianual.



"În strategie este publicată o sumă imensă, aproape 6 miliarde de euro necesare doar pentru reînnoire, nu discutăm de alte nevoi ale CFR SA", a arătat el.



Este vorba de un program pe 15 ani, 660 de kilometri pe an, însemnând 386 milioane de euro pe an.



"Pentru a obţine aceşti 6 miliarde de euro, soluţia cea mai simplă este un împrumut. Foarte multe ţări au ales această variantă, iar BEI sprijină aceste proiecte şi am putea să vă ajutăm", a mai spus Frumosu.



Potrivit strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare, costurile totale necesare în perioada 2018 - 2022 pentru implementarea acesteia sunt estimate la 12,181 miliarde de euro sau 56,032 miliarde de lei. Pentru 2018, ar fi fost necesare 1,393 miliarde de euro (6,406 miliarde de lei), iar anul viitor ar fi necesari 1,804 miliarde de euro (8,299 miliarde de lei).



Din total, costurile totale necesare pentru reînnoirea infrastructurii feroviare sunt preconizate a ajunge la 1,119 miliarde de euro (5,147 miliarde de lei), cele pentru întreţinere şi reparaţii la 1,811 miliarde euro (8,331 miliarde lei), în timp ce pentru proiecte de investiţii sunt prevăzute 9,251 miliarde de euro (42,554 miliarde de lei).



Conform prevederilor OUG nr. 12/1998, costurile privind întreţinerea şi repararea infrastructurii feroviare şi cele privind reînnoirea infrastructurii feroviare trebuie finanţate din fonduri publice naţionale.http://www.agerpres,ro