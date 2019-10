CFR trebuie să semneze contractul pentru tronsonul București-Sighisoara, altfel pierde 800 milioane de euro

CFR SA, ca autoritate contractantă, are dreptul să semneze contractul pentru modernizarea tronsonului Braşov-Sighişoara, loturile 1 (Braşov-Apaţa) şi 3 (Caţa-Sighişoara), în caz contrar se va pierde o finanţare de aproape 800 de milioane de euro, a declarat directorul general interimar al companiei, Marius Chiper. Potrivit acestuia, actele trebuie rezolvate până la sfârșitul lunii octombrie.Termenul de execuţie a lucrărilor este de 60 de luni de la semnarea contractului.



"Riscăm să pierdem o finanţare şi e păcat de toată munca depusă ca să reabilităm această infrastructură, care este într-o stare destul de degradată. Aşteptăm de trei ani să începem modernizarea acestui sector, unde avem restricţii multe de viteză, limitări, întârzieri. Viteza medie este undeva la 40-50 km/oră, dar sunt zone unde, ştiind că acest proiect este în faza de licitaţie şi vom începe lucrări noi, nu putem să concentrăm foarte multe resurse pentru a înlocui elemente de infrastructură pe acea zonă, soluţia fiind modernizarea. Dacă modernizăm, vom ajunge la viteze de 160 km/oră. Este un proiect la standarde internaţionale, cu 160 km/h, cu peroane, cu clădiri, cu tot ce trebuie, cu sisteme de siguranţă moderne", a menţionat Chiper.



El a explicat că CFR este beneficiarul unui contract de împrumut din fonduri europene, finanţat de Comisia Europeană prin programul CEF - Connecting European Facilities, banii urmând să se piardă dacă nu se semnează contractul până la finele lunii octombrie.



"Procesul de licitaţie al secţiunii Braşov-Sighişoara este o poveste veche pe care o cunoaşte toată lumea din zona feroviară. Sunt nişte licitaţii lansate în primăvara lui 2016 şi suntem după trei ani şi jumătate de evaluări, contestaţii, re-contestaţii, reevaluări şi aşa mai departe şi noi nu reuşim să dăm drumul la acest proiect. Este un proiect foarte important. Pe lângă procedura de licitaţie, CFR SA este beneficiarul unui contract de împrumut din fonduri europene finanţat de Comisia Europeană prin programul CEF - Connecting European Facilities. Pentru acest proiect avem aproximativ 800 de milioane de euro alocaţi ,pe care noi îi ţinem în conturi şi nu îi folosim. Acest proiect a fost promovat la finanţare în baza unui grafic de execuţie şi a unui grafic de consumare a acestor bani. CFR SA a fost beneficiarul acestui împrumut, toate celelalte entităţi au fost giranţii noştri pentru realizarea acestui împrumut - respectiv Ministerul Transporturilor, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Finanţelor Publice. Deci, este foarte important să menţinem această finanţare pe proiecte. Este o sumă importantă pe care bugetul de stat nu şi-o permite pentru domeniul feroviar", a explicat Chiper.



Programul CEF se termină în 2020, iar până la sfârşitul lunii octombrie autorităţile implicate trebuie să se hotărască dacă vor ca acest proiect să fie finanţat sau nu din aceste fonduri.



"Noi am făcut grantul de finanţare, am luat banii, am întârziat din cauza procedurii de licitaţie pe care, din păcate, nu o putem controla. Am dat raportul, raportul procedurii s-a dus în contestaţie, s-a dus la Curtea de Apel şi aşa mai departe. Acum suntem în faza în care trebuie să alegem între mai multe rele. Principalul rău este că programul CEF se termină în 2020 şi în acest an, până la sfârşitul lunii octombrie, trebuie să ne hotărâm dacă acest proiect mai poate sau nu să fie finanţat în cadrul programului. Comisia Europeană a purtat discuţii cu reprezentanţii statului român, inclusiv cu compania de cale ferată, prin care a cerut să facem un calendar şi să spunem cum avem de gând să susţinem din nou la finanţare acest proiect, în condiţiile în care ei se gândesc la o prelungire cu doi ani a programului, deci până în 2022. Noi am făcut grafice, am făcut calendare, am făcut tot felul de calcule cu colegii noştri şi, cu asistenţa tehnică asigurată de ei, am ajuns la concluzia că putem salva acest proiect, în sensul că am identificat obiectivele care pot fi finanţate şi terminate până în 2022 şi am ajunge la o pondere de aproximativ 72% din acest proiect pe care îl putem termina şi îl putem finanţa, ceea ce în condiţiile actuale este mult mai mult decât nimic. Alternativa ar fi fost să nu finanţăm nimic, adică zero, şi tot proiectul de 800 de milioane de euro să fie finanţat de la bugetul de stat, ceea ce este greu de acceptat şi greu de suportat", a subliniat el.



Marius Chiper a susţinut că din punct de vedere legal, respectiv al legislaţiei achiziţiilor publice, CFR poate semna contractul.



Întrebat dacă se poate semna un astfel de contract după ce guvernul a fost demis prin moţiune de cenzură, Marius Chiper a răspuns: "Nu are nicio legătură cu zona politică acest contract. Este un contract administrativ, este un contract de licitaţie, câştigătorii au fost desemnaţi cu mult timp în urmă, nu schimbă cu nimic rezultatul din procedură, doar aplicăm o decizie finală de instanţă care s-a publicat în vara aceasta. Este doar o procedură administrativă, nu are legătură politică, nu are implicaţii politice".



