Cifre alarmante anunțate de Cîțu: „Până acum ne-a costat 3,1 miliarde de lei”

Lucian Alecu





Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a spus că, până acum, criza a costat România 3,1 miliarde de lei, sumă în care sunt incluse pe lângă echipamentele cumpărate și cheltuielile sociale, printre care șomajul tehnic.

„Până acum ne-a costat 3,1 miliarde de lei. Acestea sunt cheltuieli direct legate de criza de coronavirus. Să cumpărăm lucruri, să plătim și șomaj tehnic, mai multe, sunt toate alocate direct și s-au dus direct pentru a face cât mai mic acest efect al crizei COVID”, a declarat Florin Cîțu la Digi24.

Ministrul Finanțelor a precizat că în această sumă nu au fost incluse suplimentele pentru medici. „Nu, acela nu a fost plătit încă, deci vor mai fi cheltuieli legate de COVID în perioada următoare”, a mai spus Cîțu.

Acesta a precizat că, la rectificarea bugetară, deficitul a fost dublat.

„Când am făcut rectificarea bugetară am dublat deficitul bugetar de la 3,7 la 6,7, am adăugat trei puncte procentuale. Acestea veneau din 10 miliarde cheltuieli în plus, care erau legate în special de COVID, și 20 de miliarde venituri mai mici la buget. Asta am spus tot timpul: nu putem să eliminăm total efectul crizei, putem doar să minimizăm efectul negativ asupra economiei”

Sursa: Mediafax