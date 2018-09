Citricele, ouăle şi gazele cad greu la portofel românilor

DIANA OROS





Citricele şi fructele meridionale, dar şi ouăle s-au scumpit cel mai mult în decursul lunii august faţă de iulie la categoria produselor alimentare, în creştere fiind şi tarifele pentru gaze naturale, energie electrică şi tarifele serviciilor poştale şi de transport aerian, reiese din datele Institutului Naţional de Statistică (INS), publicate ieri.

Preţurile mărfurilor alimentare au scăzut uşor în august, faţă de luna anterioară, cu 0,17%, însă citricele şi fructele meridionale au înregistrat o creştere cu 3,1%, iar ouăle s-au scumpit cu 1,01%. Pâinea şi produsele de franzelărie au consemnat o creştere cu 0,22%, iar în ceea ce priveşte carnea, preparatele din carne şi conserve din carne, cel mai mult s-a scumpit carnea de bovină, respectiv 0,48%. La polul opus, fructele proaspete s-au ieftinit cel mai mult, respectiv cu 8,1%, alte legume şi conserve de legume (-2,22%), zahăr (-1,1%). În cazul mărfurilor nealimentare, cele mai importante majorări de preţuri au fost consemnate la gazele naturale (+5,59%) şi energie electrică (+2,05%).

Comparativ cu finalul anului trecut, în august s-au majorat cel mai mult preţul gazelor naturale, cu 16,61%, al combustibililor cu 5,61%, şi cel al tutunului şi ţigărilor cu 3,68%.

Inflaţia şi-a reluat creşterea

Rata anuală a inflaţiei a crescut în luna august la 5,1%, de la 4,56% în iulie, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 6,78% faţă de aceeaşi lună a anului trecut, cele alimentare cu 4,15%, iar serviciile cu 2,61%, potrivit datelor publicate ieri de INS. Inflaţia şi-a reluat trendul de creştere în august după numai o lună în care a fost consemnată o uşoară scădere. În acest an, cea mai mare rată anuală a inflaţiei a fost înregistrată în luna mai, respectiv 5,41%, acesta fiind cel mai mare nivel din februarie 2013, când a ajuns la 5,65%. Rata medie lunară a inflaţiei în primele opt luni din acest an a fost de 0,3%, faţă de 0,1% în perioada similară din 2017. La începutul lunii august, Banca Naţională a României a revizuit în scădere la 3,5%, de la 3,6%, prognoza de inflaţie pentru finalul acestui an. România a avut în iulie, pentru a şasea lună consecutiv, cea mai mare rată anuală a inflaţiei dintre statele membre ale Uniunii Europene, cu un avans al preţurilor de consum de 4,3%, în scădere totuşi faţă de o rată anuală a inflaţiei de 4,7% înregistrată în luna iunie, arată datele publicate la mijlocul lunii august de Oficiul European de Statistică.