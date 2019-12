Cîţu: Eugen Teodorovici ştia încă din aprilie 2019 că deficitul bugetar va ajunge la 4% din PIB

Fostul ministru al Finanţelor Eugen Teodorovici a fost avertizat încă din aprilie că deficitul bugetar va ajunge la 4% din PIB în acest an, însă nu a luat nicio măsură, a anunţat, luni, actualul şef de la Finanţe, Florin Cîţu, într-o conferinţă de presă.



Potrivit acestuia, şi fostul premier Viorica Dăncilă a fost avertizată de reprezentanţii MFP în iulie, în legătură cu creşterea deficitului bugetar.



"Sigur că stilul meu de a nu mai acoperi pe fostul ministru de Finanţe, aşa cum era regula de aur înainte, i-a cam scandalizat pe PSD-işti. Şi am promis asta încă din audierile de la comisiile parlamentare că voi spune de fiecare dată adevărul despre situaţia finanţelor româneşti şi cum s-a ajuns aici, chiar dacă unele dintre faptele predecesorilor mei sunt grave şi cu efecte negative pentru România. Aşa cum văd eu această conferinţă de presă, este o moţiune simplă la adresa lui Eugen Teodorovici şi a Vioricăi Dăncilă şi a PSD. Azi voi prezenta cu documente cum au minţit în acest an şi cum ştiau de situaţia economică încă de la începutul anului", a spus Cîţu.



Acesta a prezentat o notă internă din 28 ianuarie 2019, adresată ministrului Finanţelor, la momentul elaborării proiectului de buget, prin care i se spunea că s-ar putea să aibă venituri supraestimate în buget.



"În acele momente şi eu şi Consiliul Fiscal şi instituţiile internaţionale am spus că veniturile la buget sunt supraestimate (...) Ni se spunea că nu ştim despre ce vorbim, că situaţia este alta şi, totuşi, în interior existau note de avertizare către ministru care spuneau că introducerea în proiectul de buget a unor venituri semnificative ce urmează a fi colectate de ANAF în 2019, suplimentar faţă de cele estimate în baza proiecţiilor macroeconomice, a veniturilor din vânzarea licenţelor 5G şi, în plus, materializarea proiecţiilor privind majorarea salariilor în economie pot conduce la o pierdere potenţială de venituri de 12,8 miliarde faţă de proiectul de buget aprobat. Deci, din 28 ianuarie Eugen Teodorovici ştia foarte bine că s-ar putea să aibă veniturile supraestimate în buget", a explicat ministrul.



El a subliniat că, în aprilie, după trei luni de execuţie bugetară, au apărut "primele semne serioase" tot într-o notă internă privind execuţia preliminară pentru aprilie 2019, în care o estimare a încasărilor arăta o nerealizare de 4,5 miliarde lei din program. Totodată, se menţiona că fără măsuri suplimentare urgente exista o probabilitate ridicată de creştere a deficitului bugetar spre 4% din PIB.



"Deci, în aprilie 2019, ministrul Finanţelor ştia că are o estimare de deficit de 4% din PIB. I se spunea că trebuie să ia măsuri suplimentare. Nu a făcut acest lucru", a punctat actualul şef al MFP.



Florin Cîţu a adăugat că deteriorarea execuţiei bugetare şi a veniturilor a continuat, iar în iunie a apărut un alt avertisment privind existenţa unei probabilităţi ridicate de creştere a deficitului spre 4% din PIB.



"Şi nu doar Eugen Teodorovici a fost avertizat. A fost avertizată şi Viorica Dăncilă, tot din Ministerul Finanţelor. A fost avertizată în iulie şi după aceea în septembrie", a precizat Cîţu. AGERPRES