Cîțu: Încasările bugetare din aprilie sunt peste cele de anul trecut, dar și cheltuielile au crescut

Încasările pe luna aprilie au crescut prin comparaţie cu aceeaşi lună a anului trecut, o evoluţie peste aşteptările Finanţelor. În schimb, cheltuielile au crescut mai mult, în special cele din zona de sănătate.

„Am depăşit încasările anului trecut în aprilie 2020. Bineînţeles că este un lucru bun, dar nu înseamnă că situaţia este roz. Cheltuielile au crescut, în special pe partea de sănătate. Reuşim să încasăm mai bine decât ne aşteptam, dar nu ajunge, cheltuielile, în special cele cu sănătatea sunt mari”, a spus Cîţu.

Cheltuielile de personal au fost de 8,8 miliarde de lei, în vreme ce cheltuielile cu pensiile au fost de 11 miliarde de lei.

În plus în aprilie a apărut plata pentru somajul tehnic, de 312 milioane lei. Au fost platite 96 milioane de lei pentru indemnizatii pentru alti profesionosti. S-au platit concedii medicale de 366 milioane de lei. La bunuri servicii au aparut in plus 1 miliard de lei pentru medicamente si echipamente pentru spitale.

El a mai spus că statul a rambursat TVA către companii în valoare de peste 6 miliarde de lei în lunile martie şi aprilie.

(sursa: Mediafax)