Cîţu: Investiţiile şi consumul vor atenua căderea economiei în 2020 şi vor pune bazele creşterii în 2021

Guvernul a adus 16,1 miliarde lei în primele şase luni în economie, iar investiţiile plus consumul vor atenua căderea PIB în 2020 şi vor pune bazele creşterii în 2021, a spus Florin Cîţu, ministrul de Finanţe, la conferinta ZF Bankers Summit 2020.

"În primele şase luni am cheltuit, am investit, am făcut plăţi, care s-au dus în investiţii, de 16,1 miliarde lei. Este cea mai mare sumă care s-a dus în economie, în prină criză. Am avut lecţia din prima criză şi ştiam că trebuie să investeşti”, a spus Cîţu.

Ministrul a adăugat că economia îşi va reveni rapid în 2021. ”Din T3 vom vedea deja o revenire, după cum arată datele până acum. Vă pot spune că la 6 luni, deficitul bugetar este mai mic decât cel estimat pentru că veniturile sunt un pic peste aşteptări. O parte din cheltuieli vor fi acoperite din sumele de la Comisia Europeană. Vom vedea ce alte cheltuieli apar pe drum".

Cîțu spune că INS a anunţat marți că în mai a apărut un început de revenire la producţia industrială şi la cifra de afaceri din industrie. „E mai rapid decât mă aşteptam. Eu mizam pe o revenire din T3”.

„Ştiam de la început, încă de la începutul stării de urgenţă, că 2020 va fi un an cu contracţie economică. Dar nu mai vorbeşte nimeni de scăderi de 8% după ce am avut în T1 creştere de 2,7%. Comisia Europeană a păstrat acea estimare pesimistă din punctul eu de vedere, dar a inrăutăţit estimările din aproape ţările din UE. Noi ne menţinem estimarea de -1,9%....Investiţiile cred că vor avea o contribuţie importantă în PIB. Deja în T1 avem o creştere a ponderii. Tot acolo am văzut că au scăzut stocurile, deci au fost investiţii, nu s-a lucrat pe stoc”, a adăugat Cîțu.

(sursa: Mediafax)