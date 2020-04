Cîțu: Nu sunt luate în calcul tăieri de salarii și pensii. Cred că economia își va reveni după criză

antena3





Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a spus, joi, că, în contextul actual al crizei provocate de epidemia de coronavirus, nu sunt luate în calcul tăieri de salarii și de pensii. El a adăugat că este optimist și crede că economia își va reveni „la fel de brusc cum a căzut”.

„Nu sunt luate în calcul astfel de variante (tăieri de salarii și pensii - n.red.) în Ministerul Finanțelor Publice. Nu se discută astfel de proiecte în acest moment. Ne concentrăm pe a găsi resurse pentru a trece de această criză sanitară și pentru a avea resurse pentru șomaj tehnic. Știm că aparatul public este ineficient și s-a folosit această perioadă pentru a-l eficientiza. La Ministerul Finanțelor s-a mișcat mult mai mult informatizarea. Dacă putem vedea o parte bună în această criză este aceasta: aparatul public se va informatiza rapid și va fi mai eficient după această perioadă ”, a afirmat Florin Cîțu, la DIGI 24.

Ministrul de Finanțe a spus că este „precaut” și „prudent” în politica de finanțare pe care o adoptă Guvernul.

„Nu sunt pesimist. Vom avea o estimare de deficit săptămâna viitoare. Deificitul crește pentru anul acesta, dar nu este o creștere dramatică. Am văzut estimări și există o tendință de a exagera acest șoc și de a-l extrapola pe toată perioada. Este un șoc pentru care avem doar două săptămâni impactul și dacă am păstra capacitatea de producție, să avem un șoc pozitiv la fel de puternic. Merg pe acest scenariu de întoarcere „V” a economiei. Nu am până acum semne să îmi arate că nu este așa. Companii din România și-au refăcut liniile de producție pentru această perioadă. Sunt optimist că putem să revenim, poate la fel de puternic cum am căzut acum”, a spus ministrul.

Sursa: Mediafax