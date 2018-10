CNAIR, despre Centura Capitalei: Primăria vehiculează public informaţii neverificate, trunchiate şi confuze

santier autostrada





Primăria Generală a Capitalei vehiculează public, din nou, informaţii neverificate, trunchiate şi confuze referitoare la Centura Capitalei, iar modul în care Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea abordează acest subiect nu este de natură să sprijine proiectul în sine, precizează reprezentanţii Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, într-un comunicat remis, sâmbătă, AGERPRES.



"Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea continuă să lanseze acuzaţii la adresa CNAIR, fără a verifica informaţiile şi fără argumente reale. Deşi i s-a explicat atât formal cât şi informal care este parcursul unei cereri de finanţare europeană, aceasta revine cu acuze bazate pe informaţii prezentate trunchiat. De aceea ne vedem obligaţi ca pentru corecta informare a opiniei publice să reamintim procedura legală necesară obţinerii fondurilor europene destinate inclusiv obiectivelor Centurii Bucureşti (autostrada de Centură Bucureşti Sud, pasajele Mogoşoaia, Domneşti, Berceni şi Olteniţa, lărgirea la 4 benzi a secţiunilor cuprinse între A1 şi DN7, DN2 şi A2 şi A1 şi DN5, aflate pe actuala Centură a Capitalei)", se menţionează în comunicat.



Astfel, reprezentanţii CNAIR explică faptul că odată cu transmiterea prin MYSMIS 2014+ a documentaţiei privind proiectul "Infrastructura Integrată pentru Zona orbitală a Municipiului Bucureşti", se declanşează practic procesul de evaluare a proiectului de către organismul intermediar pentru transporturi (DGOIT), aflat în subordinea Ministerului Transporturilor. Această structură, în colaborare cu experţii Jaspers (organism tehnic al Comisiei Europene), evaluează şi validează documentaţia tehnico-economică, iar formularul final al cererii de finanţare, împreună cu documentaţia suport, verificată şi validată, sunt transmise Comisiei Europene pentru acordarea finanţării.



"În orice moment Comisia Europeană poate avea cunoştinţă de situaţia parcursului Cererilor de finanţare prin solicitarea unei informări din partea entităţilor implicate în procesul de evaluare. Subliniem că Ministerul Transporturilor este cel care poate accesa fondurile europene în domeniu şi de aceea procedura prevede ca evaluarea aplicaţiei de finanţare să se facă prin colaborarea directă între DGOIT şi Jaspers, pe baza documentaţiei transmise de CNAIR S.A", se subliniază în comunicat.



În ceea ce priveşte întabularea suprafeţelor aferente lucrărilor de modernizare a Centurii Bucureşti, conform sursei citate aceasta procedură are loc legal în momentul în care sunt expropriate suprafeţele de teren în cauză şi trecute în patrimoniul statului român, în administrarea MT şi în concesiunea CNAIR S.A.



"La ora actuală, majoritatea terenurilor aferente Centurii Bucureşti sunt intabulate. A mai rămas de întabulat o mică parte din suprafeţe, acolo unde nu a fost clară situaţia juridica a persoanelor expropriate. Pentru acestea CNAIR face demersuri permanente la autorităţile locale, care au ca scop reglementarea situaţiei juridice. În plus, pentru sectorul A1-DN7, există deja un contract de prestări servicii destinate întocmirii cadastrelor iar pentru sectorul DN2-A2, se află în desfăşurare o procedură de achiziţie publică destinată prestării serviciilor de cadastru. Aceste proceduri sunt urmate pentru fiecare obiectiv care este construit pe Centura Bucureşti, pe măsura evoluţiei. Trebuie spus şi că pentru obiectivele de modernizare a Centurii Bucureşti, construcţia poate începe imediat după emiterea deciziei de expropriere, iar pe perioada execuţiei lucrărilor se desfăşoară procedurile de întabulare, fără să afecteze bunul mers al proiectelor", se mai precizează în comunicat.



Referitor la transferul dreptului de administrare al drumurilor aflate în concesiunea CNAIR S.A., reprezentanţii companiei semnalează că acesta presupune declasarea de la nivel de Drum Naţional la nivel de Drum Judeţean sau local. Ca atare administrarea acestor căi rutiere, revine ulterior declasării, Unităţilor Administrativ Teritoriale pe raza cărora se află. În ceea ce priveşte Centura Bucureşti, o mare parte din obiectivele acesteia se află pe raza Judeţului Ilfov.



"În toate discuţiile cu Primăria Generală a Capitalei, Ministerul Transporturilor şi CNAIR S.A. nu s-au opus niciodată predării administrării Centurii Bucureşti la PMB, în condiţiile legii. Dovadă stau întâlnirile, atât la nivel de experţi cât şi la nivelul Primarului General cu Ministrul Transporturilor, dar şi Foaia de Parcurs stabilită împreună. Este important să atragem atenţia însă că modul în care Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea abordează acest subiect nu este de natură să sprijine proiectul în sine. Trebuie să mai precizăm că în toate discuţiile cu Primăria Generală a Capitalei, CNAIR S.A a pus pe primul loc interesul public. Acesta este şi motivul pentru care Compania a acceptat, la solicitările PMB, să modifice Proiectul deja finalizat al Pasajului Domneşti, chiar dacă această situaţie a dus la reluarea proiectării, întârzierea lucrărilor şi creşterea preţului acestui obiectiv, în special ca urmare a apariţiei unor suprafeţe suplimentare de teren care trebuie expropriate pentru construcţia în noua configuraţie. Motivul invocat de Primăria Generală a Capitalei, la momentul la care s-a acceptat această modificare, a fost că locuitorii din zonă au nevoie de tramvai pe Prelungirea Ghencea, situaţie identificată însă de PMB după doi ani de evaluare a ofertelor, după stabilirea configuraţiei acestui pasaj şi după semnarea contractului de proiectare şi execuţie a lucrărilor pentru pasajul Domneşti. La acea dată, PMB a promis că va susţine CNAIR S.A pentru a obţine rapid aprobarea exproprierii suprafeţelor suplimentare necesare şi a noilor autorizaţii de construcţie. CNAIR S.A. a dovedit că pune pe primul loc interesul public, inclusiv în ceea ce priveşte intrarea în Bucureşti a Autostrăzii 3 ( autostrada urbană), pentru care a acceptat să plătească sistemul de semaforizare. Aceasta în condiţiile în care intersecţia cu şoseaua Petricani se află pe teritoriul Capitalei, iar configurarea intersecţiei s-a făcut de comun acord cu PMB. Pentru că după deschiderea circulaţiei pe acest sector de autostradă, pe şoseaua Petricani din Bucureşti urmează să intre 20.000 de autovehicule zilnic, CNAIR S.A. a decis să suporte cheltuielile semaforizării acestei intersecţii, pentru care PMB nu a prezentat nicio soluţie viabilă până la ora actuală", susţin reprezentanţii CNAIR.



Primarul general al capitalei, Gabriela Firea, a afirmat sâmbătă, într-un comunicat de presă, că se impune o "schimbare majoră" la nivelul conducerii CNAIR, precizând că va supune acest subiect spre dezbatere în forurile statutare ale PSD.



"Reabilitarea şoselei de Centură este un proiect de importanţă majoră pentru Capitală, iar orice abordare neprofesionistă faţă de un proiect de asemenea anvergură denotă dezinteres faţă de bucureşteni şi faţă de cei care tranzitează oraşul. Nu putem asista pasivi la modul în care CNAIR temporizează acest proiect, din lipsă de profesionalism şi/sau din cauza unor interese politice şi economice nelegitime, acesta fiind motivul pentru care solicităm insistent şi, se pare, foarte deranjant, să preluăm acest obiectiv de investiţii. Întrucât am epuizat toate variantele constructive şi am constatat că grupurile de lucru constituite pentru acest obiectiv au fost doar un mijloc de a tergiversa în mod birocratic lucrurile, cred că se impune o schimbare majoră la nivelul conducerii CNAIR, iar pentru asta sunt doar două variante: demisia sau demiterea. Voi supune acest subiect spre dezbatere în forurile statutare ale partidului", a declarat Firea.



Potrivit PMB, declaraţiile publice făcute la începutul acestei săptămâni de premierul Viorica Dăncilă, potrivit cărora dosarul prin care se solicită finanţarea din bani europeni pentru şoseaua de Centură este gata şi luni va fi transmis Comisiei Europene, sunt infirmate de reprezentanţi ai CE.



"În acest context, în care un termen asumat a fost deja depăşit, considerăm că doamna Dăncilă a fost indusă în eroare de reprezentanţii CNAIR, instituţie care are în concesiune acest obiectiv, cu privire la stadiul real al dosarului. Nu este prima dată când CNAIR dezinformează nu doar înalţi oficiali, ci şi populaţia, după ce a susţinut, acum câteva luni, că nu poate transfera Primăriei Municipiului Bucureşti acest obiectiv, întrucât anumite secţiuni beneficiază de finanţare europeană. Primarul General a clarificat, la acel moment, că, de fapt, finanţarea este alocată pentru obiectivul de investiţii, nu pentru instituţia care îl derulează. Concret, informaţia publicată astăzi, conform căreia dosarul pentru finanţarea lucrărilor la Centura Capitalei se află în analiza JASPERS, nu înseamnă că cererea de finanţare este finalizată şi nici că este depusă la Comisia Europeană", se arată în comunicatul PMB.



Conform sursei citate, JASPERS (Joint Assistance to Support Projects în European Regions) este un organism consultativ, rezultat din parteneriatul de asistenţă tehnică dintre trei membri, Comisia Europeană, BEI şi BERD, care poate emite în continuare observaţii şi poate solicita modificări de formă sau de fond ale documentaţiei. Procesul de analiză ar putea fi unul de durată, aşadar termenele iniţiale ar putea fi modificate, precizează PMB.



"Abia după parcurgerea acestei etape, adică finalizarea documentaţiei conform consultării cu experţii JASPERS, cererea de finanţare poate fi transmisă, prin sistemul MYSMIS 2014+, pentru a intra, conformă din punct de vedere administrativ, în evaluare tehnică şi financiară (...) conform Ghidului Solicitantului, pentru proiectele depuse pe POIM, unul dintre criteriile de eligibilitate se referă la terenurile pe care se vor construi/extinde/reabilita investiţiile. În acest sens, solicitantul trebuie să demonstreze că deţine sau că este în procedura de a obţine dreptul de proprietate sau dreptul de administrare a acestora pe o perioadă de cinci ani de la data previzionată pentru efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului. Conform datelor deţinute de specialiştii PMB care au participat la grupurile comune de lucru pe acest proiect, CNAIR nu a realizat cadastrul şi intabularea pentru anumite segmente din Centura Capitalei", adaugă Municipalitatea.



PMB şi-a exprimat disponibilitatea de a sprijini CNAIR în realizarea acestor documentaţii.



"Un alt obstacol care, în viziunea CNAIR, ar împiedica preluarea de către municipalitate a Centurii Bucureştiului este obligativitatea realizării transferului printr-o lege organică. Dacă ar exista o colaborare interinstituţională corectă, dacă interesul public ar fi plasat pe primul loc de conducerea CNAIR, iar aceasta şi-ar recunoaşte incapacitatea de a finaliza acest proiect vital, ar fi găsite soluţii pentru transferul Centurii Capitalei la PMB. Concret, atunci când a existat voinţa politică, în anul 2001, Centura a putut fi transferată de la Primăria Capitalei la CJ Ilfov printr-un simplu Protocol", menţionează Municipalitatea.



PMB afirmă că la nivelul acestei instituţii există o structură de specialitate, funcţională şi operativă, dedicată atragerii de fonduri europene, care are capacitatea de a urgenta demersurile pentru completarea şi finalizarea dosarului de finanţare. "Prin intermediul acestei structuri, au fost depuse numai anul acesta cereri de finanţare în valoare de aproape 300 de milioane de euro", a adăugat PMB.



Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii (CNAIR) a depus, pe 15 octombrie, aplicaţia de finanţare în sistemul MYSMIS 2014+, pentru a accesa fondurile necesare proiectului "Infrastructura Integrată pentru Zona orbitală a Municipiului Bucureşti", măsură care înseamnă debutul procesului firesc de accesare a finanţării nerambursabile, preciza compania de drumuri într-un comunicat remis vineri seara.



"Premierul Viorica Dăncilă a fost corect informată şi a spus adevărul atunci când a afirmat că dosarul prin care România solicită finanţare din bani europeni pentru Centura Capitalei se află în pregătire şi urmează să fie transmis la Bruxelles", se arată în comunicatul CNAIR. AGERPRES