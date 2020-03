Colacul de salvare pentru debitorii băncilor

Pe ordinea de zi a sedinţei de guvern de astăzi figurează adoptarea unei ordonanţe de urgenţă care va permite ca ratele bancare să fie amânate pe o perioadă de nouă luni, atât pentru persoanele fizice, cât şi pentru companiile afectate de criza economic generată de pandemia de coronavirus. Ministrul Cîţu a anunţat ieri că reprezentanţii sistemului bancar au fost de acord cu această propunere

„Soluția pe care am propus-o BNR și sistemului bancar (...) nu știm exact cât o să dureze această perioadă și atunci am zis că cei care doresc să aibă rațele amânate la bancă o pot face nouă luni de zile. Este un termen discutat cu Bancă Națională și cu sistemul bancar. Sistemul bancar este de acord. Vom vedea dacă va fi propunerea finală, dacă așa va rămâne ordonanța de urgență. Am discutat cine să aibă acces la amânare, propunerea mea a fost să nu discriminăm, să aibă acces toți românii care vor (...) Vor fi atât persoanele fizice, cât și juridice care pot avea acces (...)”, a declarat ministrul Florin Cîțu.

Amânarea obţinută pe repede înainte

Amânarea va putea fi făcută în baza unei cereri, fără a fi nevoie de alte documente care să îngreuneze procedura. „Cei care vor să-și amâne plata ratelor pot face cerere şi pe baza cererii pot beneficia de nouă luni de amânare. Eu propun ca să fie doi-trei pași, inițial telefonic, apoi o reconfirmare prin e-mail. Vedem cum se poate face logistic. Eu propun sa fie cât mai simplu. Deci, iniţial telefonic, apoi prin e-mail. Diferența de dobândă se va plăti reeșalonat”, a anunţat Florin Câțu, care a precizat că că dobânzile nu se vor cumula, astfel încât va fi evitată posibilitatea ca după cele nouă luni debitorii să fie obligaţi să plătească imediat mai multe rate. BNR a anunțat că permite băncilor să amâne plata ratelor la credite, iar creditele pentru care nu se vor mai plăti o perioadă ratele din cauza epidemiei de coronavirus nu vor fi considerate neperformante, astfel că băncile nu vor vor fi obligate să constituie provizioane.

Asociaţia Europeană a Băncilor a emis o decizie care permite băncilor să amâne plata ratelor la credite.

De asemenea, şi IFN-urile vor putea amâna ratele la creditele persoanelor fizice în contextul pandemiei Covid -19, a decis Comitetul de Supraveghere al Băncii Naţionale a României.