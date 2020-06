Combinatul chimic Donau Chem Turnu Măgurele și-a reluat activitatea, după 5 ani de pauză

Fabrica de îngrăşăminte agricole Donau Chem Turnu Măgurele şi-a reluat activitatea. Aici se produc zilnic 1.500 de tone de uree şi 850 de tone de azotat de amoniu, arată InterAgro Group.



"După o perioadă de peste cinci ani în care producţia a fost suspendată (data opririi: 11 martie 2015), întreprinderea a repornit gradual instalaţiile astfel încât, în 23 iunie, Donau Chem ajunge, din nou, la o producţie zilnică de circa 1.500 de tone de uree şi 850 de tone de azotat de amoniu, pentru care consumă 1,6 milioane de metri cubi de gaze. Menţionăm că toată această cantitate reprezintă importuri", se arată în comunicatul companiei.



Unitatea din Turnu Măgurele are circa 500 de angajaţi, pentru repornire angajându-se personal. Și în perioada următoare va mai fi nevoie de oameni, compania estimând că până la sfârșitul trimestrului trei, fabrica din Turnu Măgurele va avea 1.000 de salariaţi. Produsele vor fi vândute în ţară şi la export.



Pe lângă Donau Chem, grupul InterAgro are în funcţiune fabrica de îngrăşăminte Chemgas Slobozia, cu o capacitate zilnică de 1.500 de tone de uree, 1.100 de tone de amoniac şi 900 de tone de azotat de amoniu. Consumul zilnic de gaz metan este de circa 1,4 milioane de metri cubi, din import.



Cu trei milioane metri cubi de gaze procesate zilnic, grupul InterAgro devine cel mai mare consumator de gaze individual din România şi un important angajator care plăteşte contribuţii sociale pentru salariaţi, de peste un milion de dolari luna.



Programul de redeschidere a fabricilor de îngrăşăminte va continua în ritm accelerat, până la sfârşitul acestei toamne, urmând să înceapă activitatea la Azochim (fosta Ga Pro Co) Săvineşti şi ROM Fertilizers (fosta Amurco) Bacău, unităţi la care recrutările de personal au început.



"Vom ajunge ca, la finalul trimestrului trei al 2020, în cele patru fabrici pe care InterAgro le va avea deschise, să producem circa 5.300 de tone de uree zilnic şi 4.700 de tone de amoniac, asigurând aproape integral necesarul pentru aceste produse al României", a declarat Ioan Niculae, preşedinte InterAgro Group.