Compania Cupru Min dă lovitura. A obținut la licitație cel mai bun preț din istorie

Compania Cupru Min Abrud, care exploatează zăcământul de la Roşia Poieni şi care a vândut recent, la licitaţie, 45.000 de tone de concentrat de cupru, a anunţat că a obţinut cel mai bun preţ pe tona de produs din istoria societăţii.

"Cupru Min a obţinut cel mai bun preţ pe tona de produs, în istoria companiei, la recent încheiata licitaţie de vânzare a concentratului de cupru, pentru o perioadă de un an. Câştigătorul este compania românească Ronefer", se menţionează într-un comunicat al societății.



Aceasta a finalizat, în condiţii comerciale avantajoase, licitaţia de vânzare a 45.000 de tone de concentrat de cupru, contract încheiat pentru o perioadă de un an. Câştigătorul declarat al licitaţiei este Ronefer, care a oferit 1.253,89 dolari/tona de concentrat de cupru uscat, la cotaţiile bursiere valabile în data de 24 octombrie, la bursa din Londra.



Producţia de 45.000 de tone înseamnă, după prelucrare, 9.450 de tone de cupru metalic, ceea ce va constitui un record pentru Cupru Min. În octombrie acest an, Cupru Min a reuşit în premieră o producţie de concentrat echivalentă cu 922 tone de cupru metalic.



Investiţiile Cupru Min din 2018 au fost de 50,8 milioane de lei, majoritatea în utilaje de carieră care măresc productivitatea. În 2019, planul de investiţii are ca focus retehnologizarea liniilor de prelucrare a minereului.



În septembrie 2019, Cupru Min Abrud, care exploatează zăcământul de la Roşia Poieni, unde se află 60% din rezervele de cupru ale României, a anunţat că vinde, la licitaţie, aproximativ 45.000 de tone de concentrat de cupru uscat, criteriul de atribuire fiind oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.



Cupru Min Abrud este o companie din domeniul mineritului neferos și are ca acţionar unic statul român. Concentratul extras de Cupru Min este dintr-un zăcământ de tip porfiric, care, pe lângă cupru, conţine şi alte metale, dintre care în prezent se mai valorifică aurul şi argintul.

AGERPRES