Concedieri la Daimler. Grupul are două unități de producție în România

Acţiunile Daimler AG au scăzut joi cu peste 3% după ce grupul german a avertizat că reglementările mai dure privind emisiile vor afecta câştigurile din 2020 şi 2021, forţându-l să reducă cu peste un miliard de euro costurile cu personalul la divizia auto, în următorii trei ani, transmit Reuters, DPA şi Bloomberg.



Daimler se aşteaptă să obţină un profit din vânzări de la activităţile operaţionale ale diviziei Mercedes-Benz Cars & Vans de cel puţin 4% în 2020 şi de cel puţin 6% în 2022. Anterior, grupul german previzionase un profit din vânzări de 3% - 5% la Mercedes.



De asemenea, Daimler intenţionează să plafoneze investiţiile şi să le reducă pe termen lung, din cauza costurilor implicate de noile reglementări privind emisiile.



Costurile variabile la divizia de camioane urmează să fie reduse cu 250 milioane de euro până la finalul lui 2022 şi se vor diminua cu 300 milioane de euro costurile cu personalul.



Noul directorul general al Daimler, Ola Kallenius, este sub presiune pentru a elabora o strategie menită să redreseze profiturile, într-un moment în care compania se pregăteşte de trecerea costisitoare la vehiculele electrice.



Reprezentanţii sindicatului Daimler, care a cerut conducerii ca principalele componente pentru vehiculele electrice să fie produse în Germania, au început să se revolte, după ce Kallenius a conturat un plan intern ce prevede concedierea a 1.100 de angajaţi aflaţi în funcţii de comandă la nivel global.



Şi alţi rivali ai Daimler din Europa şi SUA încearcă să-şi reducă costurile, pe fondul încetinirii vânzărilor de maşini pe plan global.



Profitul operaţional al Daimler a crescut uşor în trimestrul trei din acest an, datorită majorării cu 8% a vânzărilor de maşini Mercedes-Benz, dar grupul german a anunţat reduceri de costuri şi a avertizat că ar putea creşte provizioanele legate de rechemarea în service a vehiculelor diesel.



În perioada iulie-septembrie 2019, profitul înainte de taxe şi dobânzi (EBIT) a urcat cu 8%, la 2,69 miliarde de euro, de la 2,49 miliarde de euro în urmă cu un an. De asemenea, vânzările au crescut cu 8%, la 43,3 miliarde de euro.



Compania a anunţat că va revizui costurile după ce marja de profit la divizia Mercedes-Benz Cars a scăzut la 6%, de la 6,3% în urmă cu un an, din cauza problemelor de producţie la modelul Mercedes GLS şi a echipării maşinilor cu filtre anti-emisii costisitoare.



Daimler deţine divizia de lux Mercedes-Benz şi brandul Smart.



În România, Daimler are două unităţi de producţie, la Cugir şi Sebeş.

AGERPRES