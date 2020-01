Conflict între Euroins și service-urile auto din cauza polițelor RCA

Activitatea service-urilor auto este grav afectată de distorsiunile de pe piaţa asigurărilor, în condiţiile în care Euroins tergiversează nejustificat decontarea reparaţiilor, în pofida reglementărilor legale în vigoare, se arată într-un comunicat al Asociaţiei Societăţilor de Service Auto Independente (ASSAI).



"Service-urile auto independente se confruntă cu mari probleme din cauza faptului că Euroins refuză să respecte reglementările legale în vigoare şi apelează la tot felul de tertipuri pentru a nu plăti despăgubirile pe care le datorează. În ultima perioadă, acest asigurător refuză primirea documentelor de reparaţii de la service-urile auto. De asemenea, refuza dreptul păgubiţilor de a deconta închirierea unei alte maşini în perioada în care maşina avariată este în service, invocând nejustificat că documentaţia ar fi incompletă sau eronată. Asigurătorul are numeroase metode ilegale de a tergiversa achitarea despăgubirilor, care încalcă prevederile legislaţiei în vigoare. Practicile ilegale ale acestui asigurător sunt dovedite chiar de propriile documente interne care au fost publicate în mass-media", a declarat preşedintele ASSAI, Dan Barbu, citat în comunicat.



Asociaţia Societăţilor de Service Auto Independente pune accentul pe necesitatea intervenţiei Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) pentru respectarea prevederilor legale de către toate companiile de asigurări autorizate să funcţioneze pe piaţă.



"Misiunea ASF este să supravegheze activitatea companiilor de asigurări şi să verifice respectarea de către acestea a tuturor prevederilor legale. Rolul ASF nu este să închidă ochii când Euroins încalcă flagrant dispoziţiile Legii nr. 132/2017 şi prejudiciază întreaga piaţă a asigurărilor, clienţii asiguraţi şi piaţa de reparaţii auto. Service-urile sunt împinse către faliment din cauza sumelor pe care acest asigurător refuză să le deconteze prin faptul că nu primeşte sau refuză să înregistreze dosarele de daună pe care le cataloghează abuziv ca fiind incomplete. ASF are obligaţia de a verifica activitatea tuturor companiilor de asigurare şi de a dispune măsurile necesare pentru ca acestea să respecte prevederile legale atât în ceea ce priveşte indicatorii de solvabilitate, dar şi a obligaţiilor pe care le au faţă de clienţii lor. Atrag atenţia că nerespectarea reglementărilor legale poate genera insolvenţe sau falimente în lanţ, atât în piaţa asigurărilor, cât şi în rândul service-urilor, cu un impact semnficativ în economie şi asupra PIB-ului României", a subliniat preşedintele ASSAI.



În plus, oficialul Asociaţiei a subliniat necesitatea realizării de reparaţii auto de calitate în condiţiile în care tendinţa companiilor de asigurări este să deconteze mai uşor reparaţiile făcute de clienţii lor în "regie proprie", deoarece pot plăti depăgubiri cât mai mici.



"În cazul reparaţiilor în "regie proprie", clienţii sunt obligaţi de către companiile de asigurări să se descurce cum pot pentru a-şi repune autoturismul în funcţionare şi în niciun caz nu vorbim de reparaţii conforme. Reparaţiile care nu sunt de calitate afectează siguranţa circulaţiei pe drumurile publice şi pun în pericol atât viaţa proprietarului maşinii reparate neconform, dar şi a celorlalţi participanţi la trafic. Tocmai din acest motiv, ASF trebuie să înceapă să-şi facă treaba şi să nu mai închidă ochii la practicile ilegale la care apelează companii precum Euroins", a mai arătat Dan Barbu.



Asociaţia Societăţilor de Service Auto Independente a sesizat în mai multe rânduri conducerii Autorităţii de Supraveghere Financiară modul în care Euroins tergiversează decontarea despăgubirilor, se mai arată în comunicat.



La rândul său, Euroins susţine că firmele de asigurări care vând poliţe RCA sunt ţinta abuzurilor din partea unora dintre service-urile auto, din cauza legislaţiei permisive.



Practic, firmele de asigurări RCA sunt obligate să suporte costuri supraevaluate de către unele service-uri auto şi prin preţurile exagerate cerute pentru automobilele închiriate şi oferite păgubiţilor pe perioada reparaţiilor, spun cei de la Euroins.

Potrivit comunicatului, cum nu există nicio limitare a preţurilor maxime ce pot fi facturate firmelor de asigurări, unele service-uri auto facturează sume cu mult peste nivelul pieţei.

AGERPRES