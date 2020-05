Consiliul Concurenței a autorizat preluarea SLS Cargo de către FAN Courier

FAN Courier preia pachetul majoritar al operatorului de transport și logistică SLS Cargo, după ce Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția, anunțată în noiembrie 2019.



"Consiliul Concurenței a anunțat că tranzacția FAN Courier-SLS Cargo respectă legislația în vigoare inclusiv în materie de concurență, astfel că deja s-au făcut primii pași pe drumul integrării. Modificările din acționariat au fost deja operate la Registrul Comerțului, intrăm în perioada de creionare a planurilor viitoare. Tranzacția este un parteneriat generat de obiective commune, pe care ne propunem să le atingem folosindu-ne de resurse comune", a declarat Adrian Mihai, managing partner FAN Courier. SLS Cargo este o companie antreprenorială integral românească, ce activează în domeniul freight forwarding fondată în 2014 de omul de afaceri Mihai Stoica. "Să înveți de la cei mai buni este cea mai importantă lecție pe care am înțeles-o și pe care am decis să o aplic ca antreprenor. De aceea, consider intrarea FAN Courier în acționariatul SLS Cargo ca fiind o infuzie de know - how și experiență antreprenorială mai mult decât o tranzacție clasică", a declarat Mihai Stoica, fondatorul SLS Cargo.



SLS CARGO va continua să funcționeze sub brand propriu. Fondatorul companiei își menține calitatea de acționar și CEO. Compania și-a început activitatea în 2014 prin deschiderea primului birou operațional în București.

Societatea s-a extins în 2015 prin deschiderea a două locații noi în Rădăuți și în Constanța. În 2016 a fost inaugurat primul depozit SLS Cargo din București. În 2017 a fost deschis primul terminal feroviar în București exclusiv operat de SLS Cargo. În 2018 a ajuns în Bulgaria și Italia.