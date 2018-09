Consiliul Concurenţei a declanşat o investigaţie privind un posibil abuz de poziţie dominantă al Hidroelectrica

Consiliul Concurenţei a declanşat o investigaţie privind un posibil abuz de poziţie dominantă al companiei Hidroelectrica pe piaţa producerii şi comercializării de energie electrică din România, potrivit unui comunicat al instituţiei de concurenţă remis, luni, AGERPRES.



"Consiliul Concurenţei are suspiciunea că Hidroelectrica SA, prin comportamentul său de ofertare, a limitat cantitatea de energie comercializată pe unele segmente de piaţă (în principal pe Piaţa pentru Ziua Următoare), în scopul realizării unor oferte cu preţuri mai ridicate pe Piaţa de Echilibrare (PE)", se arată în comunicat.



Piaţa pentru Ziua Următoare (PZU) este o componentă a pieţei angro de energie electrică, respectiv principala piaţă spot de energie electrică din România, şi reprezintă cadrul organizat în care au loc tranzacţii cu energie electrică pentru fiecare interval orar al zilei următoare (care este şi ziua de livrare). Preţul de închidere al PZU este folosit în mod curent drept preţ de referinţă în domeniul energiei electrice.



Piaţa de echilibrare (PE) este, de asemenea, una dintre componentele pieţei angro de energie electrică, organizată de Operatorul de Transport şi Sistem (OTS), care are rolul de a echilibra balanţa producţie-consum în timp real, în scopul menţinerii siguranţei şi stabilităţii în funcţionare a sistemului energetic naţional.



Piaţa de echilibrare satisface în principal nevoia participanţilor la piaţă de a-şi ajusta cantitatea de energie contractată în funcţie de cerere şi are o puternică componentă tehnică. Pe piaţa de echilibrare Operatorul de Transport şi Sistem cumpără şi/ sau vinde energie electrică de la/ către participanţii la piaţă deţinători de unităţi şi/ sau consumuri dispecerizabile.



Preţul pe piaţa de echilibrare este în general mai mare faţă de preţul de închidere al pieţei înregistrat pe PZU, explică reprezentanţii Consiliului Concurenţei.



"Analiza comportamentului producătorului de energie electrică Hidroelectrica SA se realizează în strânsă colaborare cu ANRE şi a avut drept punct de pornire variaţiile semnificative de preţ", au mai spus reprezentanţii Consiliului.



În cadrul investigaţiei s-au efectuat inspecţii inopinate la sediile societăţilor Hidroelectrica şi Transelectrica, iar documentele ridicate se află în analiză autorităţii de concurenţă, în cadrul procedurilor specifice.



Transelectrica nu este parte vizată de investigaţie, inspecţia la sediul companiei realizându-se întrucât autoritatea de concurenţă a considerat că pot fi găsite date şi informaţii relevante pentru analiză efectuată, dată fiind calitatea să de administrator al pieţelor de servicii de echilibrare.



Inspecţiile inopinate sunt autorizate de Curtea de Apel Bucureşti şi sunt justificate de necesitatea obţinerii tuturor informaţiilor şi documentelor necesare clarificării posibilelor practici anticoncurenţiale analizate.



Inspecţiile inopinate reprezintă o etapă importantă în cadrul procedurilor de investigare a unui posibil comportament anticoncurenţial, efectuarea acestora nereprezentând o antepronunţare în ceea ce priveşte vinovăţia companiilor, au mai explicat reprezentanţii Concurenţei. AGERPRES